Video: incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza

Los metrodelegados cortaron una avenida cercana a la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Foto: Captura de pantalla C5N

Se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad este martes 20 de octubre en las inmediaciones de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B en el barrio porteño de Villa Urquiza. Los enfrentamientos ocurrieron durante una protesta de metrodelegados que incluyó un corte sobre la avenida Roosevelt y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y el episodio se produjo en medio del paro total de las seis líneas de subte y el Premetro iniciado tras la detención de dirigentes sindicales.

Video: cómo fueron los incidentes entre metrodelegados y la Policía en Villa Urquiza

Los momentos de tensión se registraron en las inmediaciones de la estación Juan Manuel de Rosas, donde los trabajadores y otros manifestantes se concentraron para reclamar por las detenciones ocurridas durante la mañana.

Los manifestantes interrumpieron el tránsito sobre la avenida Roosevelt, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad. En medio del operativo se produjeron incidentes entre los participantes de la protesta y las fuerzas de seguridad.

El episodio sumó tensión a una jornada marcada por la paralización de todas las líneas de subte y el enfrentamiento entre el Gobierno porteño y las organizaciones gremiales.

Incidentes entre manifestantes y la Policía durante el paro de subtes en Villa Urquiza Video: C5N.

Por qué comenzó el paro de subtes y qué pasó con los metrodelegados detenidos

El conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar boleto a modo de protesta por la suspensión de un empleado.

Según explicó el secretario de Seguridad porteño Maximiliano Piñeiro, la Fiscalía ordenó detener al trabajador por desobedecer la indicación de finalizar esa acción. Posteriormente, otros dirigentes intervinieron en el procedimiento y también fueron detenidos.

Entre los arrestados se encontraba Claudio Dellecarbonara, referente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Las detenciones provocaron la interrupción completa del servicio desde las 10 de la mañana y fueron liberados pasadas las 15 horas. El sindicato había reclamado la liberación de los trabajadores y condicionó el levantamiento de la medida de fuerza al cumplimiento de esa exigencia.

Qué dijo Jorge Macri y qué puede pasar con el servicio de subtes

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones y sostuvo: “El que bloquea un servicio esencial va preso, sin vueltas”. Además, la Ciudad intimó a los trabajadores, sindicatos y empresas involucradas a garantizar una prestación mínima del 50% en cada línea, conforme al Decreto 230/2026, y advirtió sobre posibles sanciones.

Por su parte, los metrodelegados denunciaron el accionar policial y exigieron el cese de las medidas contra sus representantes. La continuidad del paro y la normalización del transporte permanecen sujetas a la evolución del conflicto, mientras las protestas también se trasladaron a las calles de Villa Urquiza