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A qué hora inicia el paro de subtes este jueves 12 de noviembre y qué líneas están afectadas

Metrodelegados anunciaron una medida de fuerza tras la muerte de un trabajador. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Paro de subtes, NA
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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) lleva adelante este jueves 12 de noviembre de 2026 un paro total de tareas que interrumpirá el servicio a partir de las 21:00 y se extenderá hasta la finalización de la jornada.

El cese de actividades impactará de manera simultánea y absoluta en la totalidad del sistema subterráneo. De acuerdo a la información difundida desde el sindicato, ninguna formación prestará servicio en esa franja horaria, afectando el funcionamiento de las líneas A, B, C, D, E, H y el recorrido del Premetro.

Paro de subtes
Paro de subtes este jueves 12 de noviembre.

El desencadenante de esta nueva protesta es el reciente fallecimiento de Oscar Pauer, un operario que desarrolló tareas durante más de 32 años en el taller Rancagua, correspondiente a la Línea B y que se había jubilado en agosto de este año.

La conducción gremial denunció que la muerte del trabajador fue producto de un cáncer originado por la prolongada exposición al asbesto durante sus décadas de labor bajo tierra.

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Un nuevo servicio para los usuarios del subte porteño. Foto: NA/Mariano Sánchez.
Paro de subtes - Medida de fuerza
Paro de subtes - Medida de fuerza

Ante esta situación, los metrodelegados volvieron a poner en el centro del debate la crisis de seguridad laboral, responsabilizando de forma directa a la concesionaria Emova y a las autoridades competentes por la persistente presencia del material cancerígeno en la infraestructura y las formaciones de la red.

El comunicado de Emova

“Desde Emova lamentamos el fallecimiento de Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024. Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados”, comenzó diciendo la empresa.

En tanto, añadió: “Asimismo, la empresa ratifica que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Línea B de subte. Foto: X / @fmrockandpop.

“Más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, aseveró.

Finalmente, expresó: “Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”.

Paro de subtesSubtesMetrodelegados
Matias Greisert
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