Video: así se llevaron detenido al metrodelegado Claudio Dellecarbonara por una protesta en la línea B del subte

El procedimiento fue dispuesto por la Justicia luego de que un trabajador abriera una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar el boleto. Foto: Captura de pantalla TN

La Policía de la Ciudad detuvo este martes 20 de octubre de 2026 al metrodelegado Claudio Dellecarbonara durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B en el barrio porteño de Villa Urquiza. El procedimiento fue dispuesto por la Justicia luego de que un trabajador abriera una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar el boleto. El operativo quedó registrado en video y desencadenó un paro total de las seis líneas del subte y el Premetro desde las 10 de la mañana.

Video: cómo fue la detención de Claudio Dellecarbonara en la línea B

Las imágenes difundidas por TN muestran el momento en que efectivos de la Policía de la Ciudad retiran esposado a Dellecarbonara, uno de los principales referentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

Según la información del procedimiento, el conflicto comenzó cuando un empleado de Emova perteneciente al sindicato abrió una puerta de emergencia de la estación Juan Manuel de Rosas para que los usuarios pudieran acceder gratuitamente al servicio.

La protesta se realizó en rechazo a la suspensión de otro trabajador de la empresa concesionaria. Tras una denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del empleado involucrado en la apertura de la puerta.

De acuerdo con la información suministrada sobre el operativo, el trabajador permanecía atrincherado en una oficina y resistía su arresto. Posteriormente, ante la intervención de Dellecarbonara y de otro dirigente identificado en esa versión como Sebastián Carrizo, se ordenaron nuevas detenciones. Los dirigentes arrestados fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

Por qué intervino la Justicia y qué establece la normativa sobre el servicio de subte

La intervención judicial se produjo a raíz de la denuncia por la apertura de una puerta de emergencia que permitió el ingreso de pasajeros sin abonar el boleto. Hasta el momento, no se difundió una resolución judicial que precise los delitos o contravenciones atribuidos a cada uno de los involucrados.

El procedimiento ocurre bajo una normativa que establece obligaciones de prestación mínima del transporte público frente a conflictos gremiales. El 22 de junio de 2026, el Gobierno de Jorge Macri aprobó el Decreto 230/26, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial porteño, que obliga a garantizar al menos el 50% del funcionamiento habitual de cada línea del subte y del Premetro durante medidas de fuerza.

La regulación clasifica al transporte subterráneo como una actividad de importancia trascendental, categoría que establece exigencias diferentes de las aplicables a los servicios esenciales, cuya cobertura mínima general es del 75%.

Por su parte, los metrodelegados cuestionaron el procedimiento policial y defendieron el derecho a realizar protestas gremiales. Antes de ser detenido, Dellecarbonara había publicado un video desde la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B en el que denunció la presencia policial y reclamó que se respetaran los derechos de los trabajadores.

La medida comenzó desde las 10 de la mañana de este martes 20 de octubre.

Paro de subtes: qué líneas quedaron interrumpidas tras las detenciones

La detención de los dirigentes provocó una medida de fuerza que paralizó las seis líneas del subte porteño y el Premetro. El servicio quedó completamente interrumpido desde las 10 de la mañana con complicaciones para los pasajeros que necesitaban trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta alcanzó a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro. La interrupción total también planteó un conflicto respecto del cumplimiento de la cobertura mínima establecida por la normativa vigente.

Por el momento, no se anunció un horario para la normalización del servicio. La evolución de la medida dependerá de las decisiones gremiales y de las actuaciones judiciales vinculadas con las detenciones.