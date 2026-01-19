Hipólito Bouchard nació en Francia y luchó por la independencia argentina Foto: embajada francesa

La relación entre Francia y Argentina quedó marcada para siempre con la final del Mundial de Qatar en 2022. Pareciera difícil de imaginar que después de eso algún rincón galo tendría un día reservado para celebrar a los argentinos, pero en Bornes les Mimosas la bandera albiceleste flamea como siempre cada 9 de julio.

¿Cómo es posible que un pueblo francés celebre la independencia argentina? La respuesta está en un prócer de la independencia: Hipólito Bouchard. Su asombrosa historia.

El único pueblo francés que celebra la independencia argentina Foto: embajada francesa

Bouchard, el francés más argentino

Bouchard, símbolo de los corsarios, nació en la comuna francesa de Bormes les Mimosas el 15 de enero de 1780. En 1799 se puso al servicio de la marina francesa contra los ingleses, tras realizar varias campañas en Egipto con Napoleón Bonaparte y en Haití, bajo las órdenes de Charles-Victor-Emmanuel Leclerc y Louis-René Levassor de Latouche Tréville, arribó a Buenos Aires en 1809 y no tardó en adherirse a las ideas revolucionarias de 1810, manifestando su predisposición al gobierno revolucionario para colaborar aportando sus conocimientos navales.

Formó parte de la Batalla de San Lorenzo, capturando una bandera realista. El general José San Martín, que estaba al mando, afirmó: “Una bandera que pongo en manos de V.E. y que arrancó con la vida del abanderado, el oficial don Hipólito Bouchard”. En 1815, cuando las campañas corsarias empezaban a tomar más fuerza, estuvo en la corbeta “Halcón” bajo el mando de Guillermo Brown.

El 9 de julio de 1817, al mando de la fragata “La Argentina”, emprendió su campaña más famosa hacia el Pacífico que duró dos años. Con el objetivo de atacar las posesiones españolas, debilitar su poder marítimo y propagar los ideales de la independencia. En esa campaña, con un Teatro de Guerra bien delimitado, aportó estratégica y tácticamente con la consolidación de la emancipación.

El francés más argentino Foto: Archivo

Se encontró con el Rey de Hawái, Kamehameha I, siendo muy importante desde el punto de vista logístico y geopolítico en la zona y logró por primera vez que un país independiente reconociera la independencia rioplatense para asegurarse recursos del Pacífico y la influencia para el comercio.

Para noviembre de 1818 atacó la Costa de California. Un territorio con una escasa defensa, pero estratégicamente importante por su ubicación y los recursos naturales que ofrecía. En la toma de Monterrey se izó la bandera argentina y durante 6 días, en los hechos, fue territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En abril de 1819, finalizaban las aventuras de Bouchard en Centroamérica.

En 1829 se retiró de la vida militar, vivió sus últimos años en una hacienda de Nazca, Perú. Fue asesinado, el 4 de enero de 1837, a puñalados por uno de sus esclavos.

Imágenes de uno de los actos que se realizan allí Foto: embajada francesa

El pueblo francés que lo recuerda

Las autoridades de Bormes les Mimosas conmemoran el Día de la Independencia argentina en su honor. El embajador argentino y el alcalde suelen presidir la ceremonia frente a la estatua de Bouchard. No falta la decoración con banderas francesas y argentinas, charlas, conferencias, actos, y hasta se puede comer “choripán” en las calles, por iniciativa de un restaurante local.

El Himno Nacional argentino suena seguido de La Marsellesa. Bouchard es uno de los tres personajes más grandes que ha dado la región, junto con el general Jean-Francois Allard (1785-1839), que sirvió bajo las órdenes de Napoléon, y el almirante Pierre André de Suffren de Saint-Tropez (1729-1788), quien triunfó ante los ingleses en el Océano Índico.