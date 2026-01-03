California fue argentina gracias a un francés: la historia cinematográfica de cómo la bandera albiceleste flameó por seis días

Un suceso tan increíble como real. Cómo un corsario francés logró lo impensado en representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así se gestó la épica de los mares.

El francés más argentino Foto: Archivo

El 24 de noviembre de 1818 ocurrió un hecho trascendental, casi de película, para la historia argentina: se izó la bandera en el fuerte de Monterrey gracias a un corsario que dio la vuelta al mundo en el buque “La Argentina”. Si bien esta proeza podría ser imaginada solo en una escena de ficción de Hollywood, significó un paso clave para el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así fue el capítulo que puso, otra vez, al país en lo más alto.

El héroe de esta nota fue ni más ni menos que Hipólito Bouchard, un marino francés quien decidió prestar servicio a la causa independentista. Nacido el 15 de enero 1780, llegó al Río de la Plata en 1809 donde no tardó en contagiarse de las ideas de libertad.

Fragata "La Argentina"

El corsario más valiente

Su impactante desempeño lo convirtió en corsario. ¿Qué era un corsario? Un marino autorizado por el gobierno revolucionario para atacar embarcaciones y posiciones enemigas en el marco de la guerra contra España. Para 1817 emprendió un viaje que sería inolvidable, se trataba de una expedición naval alrededor del mundo con el objetivo de proteger el comercio libre y difundir la causa de la independencia.

Se embarcó en la fragata “La Argentina”, equipada con 34 cañones y una tripulación de 200 integrantes, recorrió diversos puertos estratégicos del mundo donde desplegó acciones militares clave. Lo que pasaría después, quedaría en la historia grande.

Presidio de Monterrey

La bandera argentina en California

Lo más impactante de aquella expedición ocurrió en la costa oeste de lo que hoy es Estados Unidos. El 20 de noviembre de 1818, la fragata llegó a las inmediaciones de Monterrey y luego de estudiar las defensas, Bouchard y sus hombres desembarcaron el 24 de noviembre para tomar el fuerte español que protegía el puerto y, como señal de conquista, izaron la bandera argentina.

La ocupación se mantuvo hasta el 29 de noviembre, día en que la tripulación decidió reembarcar y continuar la campaña. La acción significó la única vez que la bandera argentina flameó en un territorio que hoy forma parte de Estados Unidos.

Es importante aclarar que el episodio no estaba planificado para ser de conquista permanente, sino que fue una maniobra táctica dentro de las guerras por la independencia sudamericana.

En el Parque del Presidio en Monterrey hay una bandera y una placa que recuerdan el hecho

Qué pasó con Bouchard

Como pasa en muchos episodios históricos, este corsario no fue recibido como un héroe y por orden del almirante Cochrane fue acusado de piratería y encarcelado. Si bien el 9 de diciembre de 1819 fue declarado inocente, al recuperar sus barcos, estos habían sido despojados de sus cañones, de sus velas y sus bodegas estaban vacías.

Hipólito Bouchard, el corsario que conquistó California

Intentó regresar a Buenos Aires, pero José de San Martín le pidió que se quedase unos meses en el Perú. Corría el año 1828 y había decidido abandonar la marina y el congreso peruano lo premió con las haciendas de San Javier y San José.

Un esclavo lo asesinó asesinado a cuchilladas el 4 de enero de 1837, cansados de los malos tratos. Sus restos descansan en el Panteón Naval de Buenos Aires, ubicado en el Cementerio de la Chacarita.