Un recorrido que une tradición ferroviaria, un emblemático almacén de 1900 y el legado de Justo José de Urquiza Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar en el tiempo no siempre requiere de grandes distancias ni de tecnología futurista. En Entre Ríos, una provincia atravesada por la memoria del ferrocarril, existe una experiencia que combina historia viva, paisajes rurales y patrimonio cultural: el Tren Histórico de Villa Elisa. A bordo de una locomotora a vapor del siglo XX, este paseo invita a redescubrir el interior entrerriano con paradas que parecen detenidas en otra época, como el emblemático Almacén Francou y el legado de Justo José de Urquiza, uno de los pilares de la organización nacional argentina.

En tiempos donde el turismo de cercanía y las experiencias auténticas ganan protagonismo, este recorrido se convirtió en una joya para viajar en familia, aprender historia y conectar con las raíces del país.

¿Qué es el Tren Histórico de Villa Elisa y por qué es único en Entre Ríos?

El Tren Histórico de Villa Elisa es mucho más que un paseo turístico: es un proyecto cultural que busca preservar y poner en valor la tradición ferroviaria de la región. Nacido a partir del esfuerzo de asociaciones locales y el compromiso de la comunidad, el tren recorre antiguos ramales que alguna vez fueron arterias económicas clave del litoral argentino.

Tradicional tren en Entre Ríos Foto: Municipalidad de Villa Elisa

Su singularidad radica en varios factores. En primer lugar, es uno de los pocos trenes turísticos activos de Entre Ríos que funciona con locomotora a vapor, respetando técnicas y rituales originales. Además, el recorrido conecta destinos que no forman parte de los circuitos masivos, ofreciendo una mirada íntima del campo entrerriano, sus pueblos y su historia cotidiana.

No hay apuro ni pantallas: el viaje propone bajar un cambio, escuchar el silbato del tren, oler el carbón encendido y observar cómo el paisaje se abre paso entre vías centenarias.

La historia de la locomotora a vapor: una reliquia del siglo XX

La protagonista indiscutida de este viaje es la locomotora a vapor, una verdadera reliquia del siglo XX que fue restaurada para volver a rodar. Estas máquinas, que durante décadas impulsaron el desarrollo del país, hoy son piezas de museo, salvo excepciones como esta.

Construida para transportar cargas y pasajeros en una Argentina en plena expansión agroindustrial, la locomotora representa una era donde el ferrocarril era sinónimo de progreso. Su recuperación no solo implicó un desafío técnico, sino también un acto de memoria colectiva: cada tornillo, cada válvula, mantiene viva la historia del trabajo ferroviario.

El Tren Histórico de Villa Elisa invita a viajar en el tiempo Foto: Municipalidad de Villa Elisa

Viajar en sus vagones es experimentar el ritmo lento y constante de otra época, una experiencia sensorial que conecta a grandes y chicos con el pasado reciente del país.

Un viaje en el tiempo: el recorrido desde Villa Elisa hasta el Almacén Francou

El trayecto parte desde Villa Elisa, una ciudad conocida por sus termas, pero que también guarda un profundo vínculo con el ferrocarril. Desde allí, el tren avanza entre campos verdes, estaciones olvidadas y señales antiguas que cuentan historias silenciosas.

Una de las paradas más esperadas es el Almacén Francou, un comercio rural que data de alrededor de 1900. Con su estructura original, estanterías de madera y objetos antiguos, el lugar ofrece una postal detenida en el tiempo. Allí, el visitante puede revivir cómo era la vida social y comercial de los pueblos del interior: el almacén como punto de encuentro, noticias y trueques.

Un tren a vapor, paisajes rurales y postales centenarias se combinan en una experiencia única en Entre Ríos Foto: Municipalidad de Villa Elisa

El recorrido también se vincula con el legado de Justo José de Urquiza, figura central de la historia argentina y entrerriana. Su influencia en la organización del país y en el desarrollo regional se siente en cada rincón, y la cercanía de su histórica residencia suma un valor educativo y simbólico al paseo.

Turismo con identidad y memoria

El Tren Histórico de Villa Elisa no es solo una excursión: es una invitación a reconectar con la identidad argentina, a comprender cómo el ferrocarril moldeó pueblos y costumbres, y a apostar por un turismo sustentable que rescata el pasado para construir futuro.

Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: Wikipedia

En un fin de semana distinto, Entre Ríos propone subirse a un tren que no corre contra el reloj, sino a favor de la memoria. Y eso, en tiempos acelerados, es un verdadero lujo.