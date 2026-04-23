Fugazzeta Fest en La Boca Foto: Foto generada con IA Canal 26

En Buenos Aires hay sabores que cuentan historias y uno de ellos es, sin dudas, la fugazzeta, esa pizza abundante en cebolla y queso que nació en el corazón inmigrante de la Ciudad y que hoy se transforma en protagonista absoluta. Con espíritu festivo, identidad barrial y aroma a horno bien caliente, llega una nueva edición de la Fugazzeta Fest, un evento con entrada gratuita que celebra mucho más que una receta: homenajea una manera bien porteña de sentarse a la mesa.

¿Cuándo y dónde se realiza la Fugazzeta Fest?

La Fugazzeta Fest se realiza el 23 y 24 de mayo en Dr. del Valle Iberlucea 1001, La Boca, uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires y cuna indiscutida de esta especialidad. El encuentro se desarrolla en espacios abiertos del barrio, con puestos gastronómicos, mesas comunitarias y música en vivo, ideal para recorrer sin apuro.

Buenos Aires, Argentina.

La convocatoria está pensada tanto para fanáticos de la pizza como para quienes buscan una experiencia cultural distinta, combinando gastronomía, historia y turismo. La entrada es libre y gratuita, lo que convierte al festival en un plan accesible para vecinos y visitantes.

Más que pizza: habrá vermú, cerveza y opciones dulces para disfrutar en familia

Aunque la fugazzeta es la gran estrella, el festival propone un recorrido gastronómico amplio y federal. Además de las versiones clásicas y rellenas, habrá fugazza simple, fainá recién salida del horno y opciones innovadoras que respetan la esencia del plato original.

Fugazzeta, la especialidad de la casa Foto: Instagram @pizzaelimperio

Para acompañar, no faltan los clásicos: vermú porteño servido con sifón, cervezas artesanales y bebidas sin alcohol. También hay un espacio pensado para los más chicos, con opciones dulces, café y propuestas familiares que hacen del evento un paseo ideal para todas las edades.

La historia también estará presente: el recorrido por Caminito, el Museo Quinquela Martín y La Bombonera

La Fugazzeta Fest no se limita al plato: La Boca se vive con todos los sentidos. Durante el evento se organizan recorridos guiados por Caminito, visitas al Museo Benito Quinquela Martín y paseos por el entorno de La Bombonera, uno de los estadios más reconocidos del mundo.

Estos circuitos conectan la gastronomía con la historia inmigrante, el arte y el fútbol, pilares fundamentales de la identidad boquense. Comer fugazzeta en su lugar de origen, rodeado de conventillos coloridos y murales históricos, le suma un valor emocional imposible de replicar.

Banchero, la pizzería más antigua, nació en La Boca

Hablar de fugazzeta es hablar de Banchero, la pizzería histórica que popularizó esta receta y que abrió sus puertas a comienzos del siglo XX en La Boca. Fundada por una familia de inmigrantes genoveses, Banchero transformó la clásica pizza con cebolla en un ícono gastronómico que hoy se exporta al mundo.

La familia Banchero Foto: Instagram @pizzeriabanchero

La Fugazzeta Fest rinde homenaje a ese legado: muchas de las propuestas recuperan técnicas tradicionales, hornos a la piedra y sabores intensos, demostrando que la identidad culinaria porteña sigue viva.

La Fugazzeta Fest se celebra en La Boca: cómo llegar desde CABA

Llegar al festival es sencillo. Desde distintos puntos de CABA se puede acceder en colectivo, con varias líneas que conectan el centro y el sur de la Ciudad con La Boca. También es posible llegar en auto, aunque se recomienda usar transporte público por la alta concurrencia.

Para quienes buscan una experiencia completa, el plan ideal es llegar temprano, recorrer el barrio, almorzar fugazzeta y cerrar la jornada con música y una cerveza al atardecer, frente al Riachuelo.

La Fugazzeta Fest no es solo un evento gastronómico: es una declaración de amor a Buenos Aires, a sus barrios y a sus sabores. En tiempos de tendencias fugaces, esta celebración demuestra que hay tradiciones que resisten, se reinventan y convocan multitudes. Y la fugazzeta, orgullosamente porteña, sigue ocupando el centro de la mesa.