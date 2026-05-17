Patrick Ferguson, el "verdugo" de Jamie Foto: Starz

Outlander lleva a Jamie Fraser a la Batalla de Kings Mountain y lo enfrenta con un nombre real de la Revolución Americana. En la versión televisiva que describieron medios internacionales, Patrick Ferguson aparece como quien le dispara a Jamie en un giro dramático, inmediatamente después del combate.

Ahora bien: Jamie Fraser no existió. Es un personaje de ficción. Lo que sí existió fue Major Patrick Ferguson, un oficial escocés del ejército británico, famoso por dos cosas: su talento militar y un arma que, de haberse masificado, podría haber cambiado el juego.

Un escocés real, en una guerra real: quién fue Patrick Ferguson

Patrick Ferguson nació en 1744 en Aberdeenshire (Escocia) y murió el 7 de octubre de 1780 en Kings Mountain (frontera actual entre Carolina del Sur y Carolina del Norte). En los registros históricos aparece como soldado, tirador destacado e inventor: un perfil inusual para una época donde el “ingenio” en el campo de batalla rara vez se premiaba con rapidez.

Patrick Ferguson en Outlander

Britannica lo resume con precisión: fue considerado uno de los mejores líderes de tropas ligeras del ejército británico y, tras servir en campañas clave, terminó comandando fuerzas lealistas en el Sur, donde su destino quedó sellado

El arma que lo volvió leyenda: el fusil Ferguson (1776)

Si Ferguson hubiera sido solo un militar, quizá hoy sería una nota al pie. Pero en 1776 patentó un rifle de chispa con un sistema de retrocarga (breech-loading) que permitía cargar sin ponerse de pie, algo crucial para un soldado expuesto. La patente fue concedida el 2 de diciembre de 1776, y su mecanismo fue diseñado para abrir y cerrar la recámara con rapidez.

En pruebas citadas por el National Park Service, el arma podía lograr seis disparos por minuto con alta precisión a 200 yardas, e incluso funcionar tras mojar el interior del cañón para demostrar confiabilidad en mal clima. Para el estándar del siglo XVIII, era casi ciencia ficción.

Patrick Ferguson, oficial británico Foto: Wikipedia

¿Entonces por qué no cambió la guerra? Porque era cara, lenta de producir y el ejército británico fue conservador: se fabricaron alrededor de 200 unidades (según estimaciones históricas) y nunca se adoptó de manera masiva.

De inventor a cazador de milicias: el “encargo” de Cornwallis

La historia da un giro cuando Ferguson pasa de la innovación a la guerra sucia del Sur. Con la campaña británica enfocada en Carolinas, su rol se volvió político y militar: reclutar y organizar lealistas (colonos fieles a la Corona) y proteger el flanco de las fuerzas británicas en avance.

En los archivos del NPS sobre Kings Mountain, se cuenta que Cornwallis lo consideraba un tirador excepcional y le encomendó reunir una milicia lealista numerosa, entrenada con tácticas europeas.

Patrick Ferguson en Outlander Foto: Starz

Esa misión, además, aparece “traducida” al lenguaje de la ficción en Outlander: medios como Town & Country señalan que la serie usa a Ferguson como figura histórica real alrededor de una trama con elementos ficticios (como Fraser’s Ridge y ciertos personajes), pero basada en el peso real de su campaña de reclutamiento.

Kings Mountain: la colina donde la historia lo devoró

El 7 de octubre de 1780, Ferguson eligió una posición elevada en Kings Mountain creyendo que era defendible. Pero esa decisión terminó siendo una trampa: fuerzas patriotas, incluidos los llamados Overmountain Men, lo rodearon y atacaron desde distintos ángulos usando árboles, desniveles y cobertura natural.

La narrativa del NPS es contundente: los patriotas avanzaban con tácticas de frontera; los lealistas respondían con formaciones y cargas de bayoneta. Y en medio del caos, Ferguson se convirtió en blanco perfecto. Recibió múltiples impactos y murió en el combate, y con él colapsó su fuerza.

Kings Mountain Foto: Wikipedia

Para la estrategia británica en el Sur, fue un golpe moral y operativo: Kings Mountain suele describirse como un punto de inflexión que debilitó el plan de consolidar apoyo lealista y empujó a Cornwallis a replantear su avance.

En la historia real, Patrick Ferguson murió en 1780 en Kings Mountain. No “sobrevive” para ajustar cuentas con nadie después del combate. En Outlander, la serie lo usa como antagonista dramático y para dispararle a Jamie, construyendo una escena de alto impacto emocional.