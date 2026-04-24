Turismo en Mar del Plata Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando se habla de playas paradisíacas, la comparación suele caer en el Caribe o en destinos internacionales de arena blanca. Sin embargo, en el sur de Mar del Plata existe un lugar que contradice esa lógica y ofrece una experiencia completamente distinta: acantilados imponentes, mar bravío y una de las mejores condiciones para el surf de todo el país. Se trata del barrio marítimo La Paloma, un rincón poco conocido que combina naturaleza salvaje, silencio y paisajes que impactan a primera vista.

Ubicado lejos del circuito clásico de balnearios, La Paloma se consolidó como uno de los secretos mejor guardados de la costa atlántica bonaerense. Nada de edificios, paradores multitudinarios ni playas repletas: acá el atractivo principal es el entorno natural y la sensación de estar en un lugar prácticamente virgen.

Dónde queda el barrio La Paloma, el rincón más salvaje de Mar del Plata

El barrio La Paloma se encuentra en el extremo sur de Mar del Plata, sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 535, camino a Miramar y a pocos minutos del Faro. La zona forma parte del corredor costero de Chapadmalal y se caracteriza por sus largas extensiones verdes, caminos de tierra y vistas abiertas al océano Atlántico.

Lo que diferencia a este lugar de otras playas de la ciudad son sus acantilados naturales, que alcanzan hasta 30 metros de altura, formando barrancas escarpadas que caen directamente sobre el mar. Desde lo alto, la postal es tan impactante como poco habitual para quien asocia Mar del Plata solo con playas planas y urbanizadas.

Cómo llegar a la playa de La Paloma

Llegar hasta este rincón no requiere grandes travesías, pero sí cierta atención:

En auto : desde el centro de Mar del Plata hay que tomar la Ruta 11 hacia el sur , en dirección a Miramar. Al llegar al kilómetro 535 , se accede al barrio La Paloma. Allí se puede estacionar cerca de la costa.

Acceso a la playa: el descenso se realiza por la conocida Escalera de La Paloma, un sendero empinado que baja desde lo alto del acantilado hasta la arena. Es un acceso rústico, por lo que se recomienda precaución, calzado cómodo y evitar días de lluvia o viento intenso.

Este acceso limitado es clave para entender por qué la playa se mantiene lejos de las multitudes incluso en temporada alta.

Olas gigantes y un paraíso para el surf

Uno de los grandes diferenciales de la playa de La Paloma es su condición para el surf. Gracias a su fondo rocoso y a la orientación de la costa, el lugar genera olas más grandes y potentes que el promedio del litoral argentino. En días favorables, las rompientes superan los dos metros y ofrecen maniobras técnicas que atraen a surfistas experimentados durante todo el año.

Una playa desconocida en "La Feliz" Foto: Instagram @lapalomabarriodemar

El otoño y el invierno son las estaciones preferidas por quienes practican este deporte, ya que las marejadas son más constantes y la playa permanece casi desierta. No es un spot pensado para principiantes, sino para quienes buscan desafíos reales y un contacto directo con el mar.

Naturaleza, silencio y un paisaje que no parece argentino

Más allá del surf, La Paloma es elegida por quienes buscan desconectarse del ruido urbano. No hay grandes infraestructuras ni servicios masivos: el paisaje está dominado por el sonido del viento, las aves costeras y el golpe del oleaje contra las rocas.

En la zona predominan cabañas integradas al bosque, casas sustentables y tiny houses, pensadas para una estadía tranquila y en contacto con la naturaleza. Los atardeceres, vistos desde lo alto del acantilado, son uno de los mayores atractivos del lugar.

Mar del Plata inhóspita Foto: Instagram @lapalomabarriodemar

Un destino distinto, lejos del turismo tradicional

En tiempos donde el turismo masivo satura los destinos clásicos, el barrio La Paloma aparece como una alternativa distinta dentro de Mar del Plata. Salvaje, silencioso y poderoso, este rincón demuestra que no hace falta cruzar fronteras para encontrar paisajes únicos.