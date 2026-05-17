Un clásico de 80 años Foto: AR Hotel

Hay edificios que no son solo madera, piedra y ventanas: son memoria. En Bariloche, el Hotel Huemul fue durante décadas una de esas postales que parecían inamovibles, recortada frente al lago Nahuel Huapi y con la cordillera como telón de fondo. Un lugar “a dos minutos del centro”, repetido en folletos, relatos familiares y rutinas de temporada.

Pero el sábado 16 de mayo, la historia del Huemul sumó una escena imposible de olvidar: llamas altas, humo negro, evacuación y un operativo contrarreloj. El incendio se habría originado por una quema de hojas secas o residuos forestales que se descontroló en las inmediaciones y terminó tomando la estructura del hotel.

Antes del Huemul: la Bariloche que se “inventó” como destino (1902–1945)

Para entender por qué un hotel puede volverse símbolo urbano, hay que mirar el telón de fondo: Bariloche no nació turística. La propia reconstrucción histórica municipal recuerda su etapa inicial como colonia agrícola-ganadera, con comercio lacustre y vínculos regionales previos al gran “salto” turístico.

Ese salto se aceleró a partir de la creación del sistema de Parques Nacionales en 1934, que convirtió al área Nahuel Huapi en un laboratorio de obras públicas, planificación y “marca” paisajística. Investigaciones académicas sobre el período muestran cómo, desde principios del siglo XX, se fue consolidando una mirada “europeizante” del paisaje que luego se tradujo en políticas materiales y en una identidad turística dominante.

En ese marco, Exequiel Bustillo condujo el impulso de obras y definiciones que terminaron dando forma a una estética: piedra, madera, techos inclinados, “look alpino” y una idea de ciudad armónica con el entorno. Esa impronta se volvió visible en el conjunto del Centro Cívico (inaugurado el 17 de marzo de 1940) y en normas que buscaban homogeneidad material y formal.

Un hotel nacido en la Bariloche de “arquitectura de montaña”

El Huemul fue, por años, un sello de la hotelería tradicional barilochense: madera y piedra, estética de montaña, y esa sensación de refugio patagónico que combina chimeneas, techos inclinados y pasillos con olor a invierno. En plena costa del Nahuel Huapi, el edificio se volvió parte de la identidad visual de la ciudad: una pieza más de ese “idioma” arquitectónico que Parques Nacionales consolidó en los años fundacionales del Bariloche turístico.

Hotel Huemul Foto: AR Hotel

Sobre su origen hay un dato que se repite como consenso en coberturas recientes: el hotel aparece mencionado como fundado en 1938 y “frente al lago desde 1938”. A la vez, en la cobertura del siniestro también aparecieron referencias a que el edificio era “construido en piedra y madera hace 40 años”, lo que abre una lectura razonable: fundación en los 30, pero con reconstrucciones/obras mayores posteriores (y eventualmente ampliaciones por alas, cambios de fachada o refacciones profundas).

Ubicación estratégica: el “kilómetro 1,5” que se volvió clásico

El Huemul se levantó en un punto privilegiado: Avenida Bustillo 1500, a la altura del kilómetro 1,5, con la costa del lago al frente y una cercanía inmediata al circuito urbano (a alrededor de 1,6 km del Centro Cívico, según reportes).

Ese corredor no es solo una avenida: es parte del eje por el que Bariloche fue conectando ciudad y paisaje, y por el que se expandió la experiencia turística hacia el oeste (en ese mismo trazo se ubican hitos como el Llao Llao).

98 habitaciones y una vida social de hotel más allá del alojamiento

En números, el Huemul operaba con 98 habitaciones, muchas con vistas al lago, y una oferta de servicios pensada para estadías largas o viajes en familia: piscina climatizada cubierta, gimnasio, sauna/spa, salones y restaurante.

Hotel Huemul Foto: AR Hotel

Esa infraestructura explica por qué, con el paso del tiempo, el hotel dejó de ser solo “un lugar para dormir”: fue escenario de eventos y celebraciones, y para la memoria popular quedó asociado a distintas “capas” del turismo barilochense que fueron moldeando el pulso económico de la ciudad a lo largo de décadas.

El incendio de 2026: cuando una quema “controlada” dejó de serlo

El 16 de mayo, el primer aviso ingresó al sistema de emergencias cerca de las 15:15/15:16, alertando por una quema fuera de control en la zona de los primeros kilómetros de Bustillo. Minutos después, el fuego alcanzó el edificio y la situación pasó a ser un incendio estructural.

El operativo movilizó a dotaciones de bomberos y a organismos como el SPLIF, con apoyo de fuerzas y servicios (protección civil, policía y asistencia técnica). Hubo cortes preventivos y el combate a las llamas se extendió por horas.

Incendio en el Hotel Huemul de Bariloche. Foto: Instagram @splifbariloche

No se reportaron víctimas fatales; se destacó la evacuación y la asistencia por inhalación de humo a algunas personas, incluidos bomberos trasladados para control médico.

No fue el primer golpe del fuego: el antecedente de hace 30 años

La historia del Huemul ya tenía una cicatriz: coberturas recientes consignaron que el hotel había sufrido otro incendio hace alrededor de 30 años, un episodio recordado por referentes locales de la hotelería.

Ese antecedente vuelve más elocuente la escena de 2026: en construcciones con fuerte presencia de madera, el riesgo se multiplica si una chispa encuentra material seco y condiciones que favorecen la propagación.