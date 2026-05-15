Una esquina con 200 años de hitoria Foto: Facebook / "fotografias de buenos aires"

Hay un secreto a plena vista en el casco histórico porteño: una esquina que no necesita placa para imponerse. No grita “patrimonio”, no posa para la selfie perfecta ni compite con los highlights de San Telmo. Simplemente está ahí como si el tiempo hubiera pasado por al lado. Hablamos del cruce de Defensa y Alsina, señalado por historiadores y especialistas en patrimonio urbano como la esquina más antigua de la Ciudad de Buenos Aires. Y su detalle más hipnótico es casi un acto de rebeldía urbana: conserva la forma colonial en un punto donde la ciudad moderna suele “recortar” las esquinas.

Un cruce del damero original: cuando Buenos Aires era un dibujo recién trazado

Defensa y Alsina forma parte del trazado original asociado a la segunda fundación de Buenos Aires (1580). En otras palabras: este punto está anclado a la cuadrícula inicial que ordenó la vida cotidiana de una aldea que todavía estaba aprendiendo a ser ciudad. Puede sonar grandilocuente, pero basta pararse un minuto y mirar alrededor para entenderlo: la escala del barrio, la angostura del corredor urbano y la continuidad histórica de Defensa, que atraviesa sectores de San Telmo y Monserrat, conservan un aire que no se fabrica con nostalgia: se hereda.

Los "Altos de Elorriaga" en Defensa y Alsina en 1920. Foto: Instagram @antiguabaires

El detalle que delata su edad: una esquina “sin recorte”

En Buenos Aires, muchas esquinas se rediseñaron con el tiempo para mejorar visibilidad y circulación. Sin embargo, en este rincón histórico todavía se mantiene una configuración antigua: una de las pocas esquinas que sigue sin ochava, según reseñas sobre el patrimonio del casco histórico. Ese “no recorte” es una pista urbana: marca cómo se construía cuando el tránsito era otro, cuando el ritmo era a pie, a caballo, en carreta, y la ciudad no estaba pensada para la velocidad.

Altos de Elorriaga: la casa que sobrevivió al siglo

Si la esquina es una cápsula del tiempo, los Altos de Elorriaga son su corazón arquitectónico. En la ochava que no existe, en la arista que se mantiene, aparece esta construcción señalada como un caso único de arquitectura doméstica del período virreinal que todavía se conserva en Buenos Aires. La vivienda fue encargada por Juan Bautista Elorriaga, comerciante vasco, y allí vivió con su familia durante décadas, hasta que el golpe de la fiebre amarilla de 1871 marcó un quiebre dramático en la vida porteña (y también en esa casa). Desde los años 70 integra el patrimonio protegido del casco histórico, y su presencia explica por qué esta esquina no es solo “vieja”: es rara, en el mejor sentido.

Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram

Adoquines, faroles y calles angostas: el “efecto viaje en el tiempo”

Lo que vuelve tan magnético a Defensa y Alsina no es solo la fecha, sino la sensación: hay lugares donde la historia se lee; acá, la historia se pisa. El empedrado, la materialidad de las fachadas y el aire de calle angosta (más propio de otra época) construyen un escenario que no depende del marketing. Incluso el entorno cercano —con puntos patrimoniales sobre Alsina y Defensa— suma capas: desde referencias de templos y plazoletas hasta espacios culturales que funcionan como una extensión natural del casco antiguo.

¿Por qué “la esquina más antigua” genera discusión?

En historia urbana, los títulos absolutos suelen tener asterisco. Hay miradas que ubican “la esquina más antigua” unos metros más allá, dentro del mismo corredor histórico de la calle Defensa, por ejemplo en el cruce con Hipólito Yrigoyen (ex Victoria), asociado al entorno de la Manzana de las Luces y a la continuidad documental del damero. Dicho eso, varias publicaciones recientes coinciden en Defensa y Alsina como referencia fuerte por su continuidad, su fisonomía preservada y, sobre todo, por el valor patrimonial de edificios como los Altos de Elorriaga.

Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram @estiloturistear

Mini guía para ir hoy