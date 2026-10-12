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En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina: hoy es una de las bebidas más elegidas del país

Norman Lee encontró una oportunidad que cambiaría para siempre su destino. Con una distribución que comenzó en Quilmes, fue protagonista de la llegada de Coca-Cola a la zona sur y sentó las bases de una empresa que continúa vigente desde hace 84 años.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
En 1942, un joven de 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)
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En 1942, cuando la mayoría de los argentinos todavía no sabía qué sabor tenía la Coca-Cola, un joven emprendedor se convirtió en una pieza fundamental para la expansión de una de las marcas más famosas del mundo en la zona sur del Gran Buenos Aires. Su nombre era Norman Lee, y su historia está íntimamente ligada al desembarco de la bebida en la Argentina.

Norman Lee, el joven criador de pollos que apostó por una marca desconocida

A comienzos de la década de 1940, Lee tenía apenas 23 años y administraba un criadero de pollos. El emprendimiento no atravesaba su mejor momento y el joven buscaba una alternativa que le permitiera crecer económicamente.

La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Norman Lee conoció los planes de The Coca-Cola Company de establecer operaciones en la Argentina. Foto: Unsplash

Fue entonces cuando conoció los planes de The Coca-Cola Company de establecer operaciones en la Argentina. La compañía necesitaba desarrollar una red comercial capaz de introducir una bebida prácticamente desconocida para los consumidores locales. Norman vio una oportunidad y se ofreció para impulsar la marca en el territorio que mejor conocía: la zona sur del Gran Buenos Aires.

El detalle legal que obligó a Norman Lee a usar el nombre de su padre

La legislación comercial de la época imponía restricciones a los menores de 25 años para registrar empresas. Por ese motivo, la operación fue constituida bajo el nombre de Reginald Lee, padre de Norman.

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La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
La legislación comercial de la época imponía restricciones a los menores de 25 años para registrar empresas. Foto: Unsplash

Aquella decisión daría origen a Reginald Lee S.A., firma que con el paso de las décadas se transformaría en uno de los socios embotelladores históricos de Coca-Cola en el país. La propia compañía reconoce a Reginald Lee como el primer embotellador y representante autorizado de Coca-Cola en la Argentina, actividad iniciada en 1942.

Cómo llegó Coca-Cola a Quilmes en 1942: triciclos, botellas de vidrio y mucho esfuerzo

Los primeros pasos fueron extremadamente modestos. La actividad comenzó desde un depósito ubicado en Quilmes, desde donde se preparaba, embotellaba y distribuía un único producto: la clásica botella de vidrio de aproximadamente 185 centímetros cúbicos.

La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
La botella de vidrio de aproximadamente 185 centímetros cúbicos se preparaba en un deposito de Quilmes. Foto: Unsplash

La logística estaba lejos de la sofisticación actual. Los repartos se realizaban con una pequeña flota compuesta por apenas cuatro camiones y 15 triciclos de carga que recorrían comercios y barrios del área metropolitana. Sin embargo, el principal desafío no era transportar la bebida, sino convencer a los consumidores de probar algo completamente nuevo.

El secreto del éxito de Norman Lee: cómo logró que los vecinos conocieran Coca-Cola

La estrategia de Lee fue tan simple como efectiva: salir a generar demanda. En una época sin televisión masiva ni campañas digitales, recorría negocios y vecinos ofreciendo muestras gratuitas para que la gente conociera el producto.

Ese trabajo “casi artesanal” permitió que Coca-Cola comenzara a ganar espacio en almacenes, bares y hogares argentinos. Lo que empezó como una operación reducida creció de manera sostenida durante los años siguientes.

La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Coca-Cola empezó como una operación reducida y creció de manera sostenida hace ocho décadas. Foto: Unsplash

La expansión fue tan notable que, para fines de la década de 1950, la actividad ya había superado ampliamente las dimensiones del depósito original y consolidado una estructura industrial mucho más desarrollada en Ranelagh, partido de Berazategui, donde todavía hoy funciona una de las históricas plantas vinculadas a la familia Lee.

Más de ocho décadas después, la historia de Norman Lee continúa siendo uno de los capítulos menos conocidos, pero más relevantes, del desarrollo empresarial argentino. Su capacidad para detectar una oportunidad, asumir riesgos y construir una red de distribución desde el sur del Gran Buenos Aires fue decisiva para que una bebida desconocida en 1942 terminara convirtiéndose en un ícono de la cultura de consumo del país.

Coca-ColaQuilmes
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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