Un clásico del Mundial: Coca-Cola lanzó una edición especial de latas que recuerdan las tres estrellas de la Selección Argentina
La empresa de gaseosas lanzó una línea Zero con cinco diseños especiales, en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
El Mundial 2026 incluye el lanzamiento a la venta de muchos productos relacionados al torneo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las marcas protagonistas en ese aspecto es Coca-Cola, que presentó una colección especial, ideal para los fanáticos del fútbol.
La icónica marca lanzó una edición especial de cinco latas, con distintos diseños que repasan la historia grande de la Selección Argentina en mundiales.
Con un diseño con protagonismo del rojo clásico de la firma, suman celeste y blanco para repasar los grandes momentos de la historia de la Albiceleste.
Un punto importante a aclarar es que estas latas especiales se venden con Coca-Cola Zero, la versión sin azúcar del clásico producto.
Edición especial por el Mundial 2026: las nuevas latas de Coca-Cola
- Argentina 78: la lata que envía un guiño al primer título mundial, obtenido en Argentina.
- México 86: el Mundial donde Diego Maradona se convirtió leyenda y dio una de las mayores alegrías deportivas de la historia.
- Qatar 2022: el último antecedente y la coronación de gloria de Lionel Messi, de la mano de Lionel Scaloni.
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: tiene el logo del torneo que comenzará el 11 de junio y se disputará en tres países.
- Copa del Mundo: el diseño dedicado al trofeo que representa gestas históricas en el fútbol, además de un prestigio superior.
Las latas especiales de Coca-Cola ya están disponibles en los puntos de venta de la marca en el país: kioscos, almacenes y supermercados.
Claro que esta edición generó mucho interés, tanto en los coleccionistas, como en los fanáticos del fútbol y del sabor de la bebida cola.
Para agendar: los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Fase de grupos
- Martes 16 de junio a las 22:00 horas: Argentina vs. Argelia (Kansas)
- Lunes 22 de junio a las 14:00 horas: Argentina vs. Austria (Dallas)
- Sábado 27 de junio a las 23:00: Jordania vs. Argentina (Dallas)
Mundial 2026: todos los grupos
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda
Grupo B
- Canadá
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak/Bolivia/Surinam
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Congo/Jamaica/Nueva Caledonia
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá