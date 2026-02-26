Las nuevas latas de Coca Cola por el Mundial 2026. Foto: Instagram CocaColaAr

El Mundial 2026 incluye el lanzamiento a la venta de muchos productos relacionados al torneo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las marcas protagonistas en ese aspecto es Coca-Cola, que presentó una colección especial, ideal para los fanáticos del fútbol.

La icónica marca lanzó una edición especial de cinco latas, con distintos diseños que repasan la historia grande de la Selección Argentina en mundiales.

Coca-Cola lanzó una edición especial de latas por el Mundial 2026. Video: Instagram

Con un diseño con protagonismo del rojo clásico de la firma, suman celeste y blanco para repasar los grandes momentos de la historia de la Albiceleste.

Un punto importante a aclarar es que estas latas especiales se venden con Coca-Cola Zero, la versión sin azúcar del clásico producto.

Edición especial por el Mundial 2026: las nuevas latas de Coca-Cola

Argentina 78 : la lata que envía un guiño al primer título mundial, obtenido en Argentina.

México 86 : el Mundial donde Diego Maradona se convirtió leyenda y dio una de las mayores alegrías deportivas de la historia.

Qatar 2022 : el último antecedente y la coronación de gloria de Lionel Messi, de la mano de Lionel Scaloni.

Estados Unidos, México y Canadá 2026 : tiene el logo del torneo que comenzará el 11 de junio y se disputará en tres países.

Copa del Mundo: el diseño dedicado al trofeo que representa gestas históricas en el fútbol, además de un prestigio superior.

Lata de Coca Cola especial por el Mundial 2026. Foto: Infokioscos

Las latas especiales de Coca-Cola ya están disponibles en los puntos de venta de la marca en el país: kioscos, almacenes y supermercados.

Claro que esta edición generó mucho interés, tanto en los coleccionistas, como en los fanáticos del fútbol y del sabor de la bebida cola.

Para agendar: los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fase de grupos

Martes 16 de junio a las 22:00 horas: Argentina vs. Argelia (Kansas)

Lunes 22 de junio a las 14:00 horas: Argentina vs. Austria (Dallas)

Sábado 27 de junio a las 23:00: Jordania vs. Argentina (Dallas)

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Mundial 2026: todos los grupos

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda

Grupo B

Canadá

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak/Bolivia/Surinam

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

Uzbekistán

Colombia

Grupo L