“Holiday Creamy Vanilla”, el nuevo sabor de Coca-Cola exclusivo para las fiestas: cómo es y dónde se consigue

La empresa vuelve a apostar por ediciones estacionales con una variante que suma notas de vainilla a su receta tradicional. No obstante, su disponibilidad en el mercado será temporal.

Nueva Coca-Cola "Holiday Creamy Vanilla". Foto: X / @scrippsnews.

En un movimiento que refleja la estrategia global de las grandes marcas de bebidas durante las épocas de mayor consumo, Coca-Cola anunció el lanzamiento de “Holiday Creamy Vanilla”, una variedad especial que ya despertó entusiasmo entre los consumidores de Estados Unidos y Canadá.

La propuesta marca un regreso a las ediciones estacionales después de cinco años sin novedades en este segmento, lo que convierte a esta presentación en uno de los lanzamientos más comentados de cara a la temporada navideña.

Nueva Coca-Cola "Holiday Creamy Vanilla". Foto: Facebook / Soozie the Foodie.

La compañía explicó que Holiday Creamy Vanilla fusiona el sabor tradicional de Coca-Cola con notas de vainilla cremosa especialmente diseñadas para acompañar el clima emocional propio de diciembre en el hemisferio norte.

La bebida, disponible tanto en su versión regular como en la opción Zero Azúcar, busca capturar la nostalgia, la calidez familiar y el espíritu festivo que caracterizan esta época del año. En palabras de la marca, el objetivo es “celebrar la alegría de la temporada con un giro refrescante”, una frase que resume la intención de revitalizar su línea con una propuesta que remite a recuerdos colectivos y sabores reconfortantes.

Nueva Coca-Cola "Holiday Creamy Vanilla". Foto: Facebook / Soozie the Foodie.

¿Dónde se consigue la Holiday Creamy Vanilla de Coca-Cola?

El producto ya se encuentra disponible en Estados Unidos y Canadá desde el 3 de noviembre y en distintos formatos:

Latas de 355 ml en pack de 12.

Botellas individuales de 591 ml.

Botellas familiares de 2 litros.

El nuevo sabor estará a la venta por tiempo limitado durante toda la temporada festiva tanto en comercios de alcance nacional como a través de plataformas online.

Nueva Coca-Cola "Holiday Creamy Vanilla". Foto: Facebook / Soozie the Foodie.

La última vez que la empresa había apostado por una variante festiva fue en 2020, con la presentación de Coca-Cola Cherry Vanilla, una combinación de cereza y vainilla que también se lanzó como edición limitada. Desde entonces, la compañía había mantenido un perfil bajo en cuanto a sabores estacionales, lo que explica el interés que generó este reciente anuncio.

Con Holiday Creamy Vanilla, Coca-Cola no solo busca renovar su catálogo, sino también reforzar su vínculo con un público que asocia la marca con celebraciones familiares. Esta propuesta navideña apuesta por combinar tradición, innovación y un toque dulce que promete convertirse en un clásico de las fiestas.