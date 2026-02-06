Paro en una planta de Coca Cola: permanecerá sin actividad por tiempo indeterminado
Pablo Moyano reapareció en escena en una protesta gremial llevando múltiples reclamos de los trabajadores en el centro de distribución más grande de Coca Cola en Argentina ubicado en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Convocó también a un paro general para el 11 o 12 de febrero, cuando el Congreso trate la Reforma Laboral.
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales. Del encuentro también participaron el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.
Qué dijo Moyano en la asamblea
“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.
En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.
Paro de colectivos: todas las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero
En detalle, las líneas que no funcionan este viernes son:
22, 159, 219, 236, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 500 (Florencio Varela), 502 (Florencio Varela), 504 (Merlo), 504 (Ituzaingó), 506 (Florencio Varela), 507 (Florencio Varela), 508 (Florencio Varela), 584, 603, 619, 634 y 707.
A estos colectivos se les suma el 148, perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón, que ya estaba en retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.
Además, hay dos casos de servicios parciales: el 166 solamente funciona el ramal Aeroparque, mientras que la línea 216 presta servicio parcialmente.