Planta de Coca-Cola Foto: -

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales. Del encuentro también participaron el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

Moyano en asamblea Foto: NA

Qué dijo Moyano en la asamblea

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.

En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.

Paro de colectivos: todas las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero

En detalle, las líneas que no funcionan este viernes son:

22, 159, 219, 236, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 500 (Florencio Varela), 502 (Florencio Varela), 504 (Merlo), 504 (Ituzaingó), 506 (Florencio Varela), 507 (Florencio Varela), 508 (Florencio Varela), 584, 603, 619, 634 y 707.

Colectivos. Foto: NA

A estos colectivos se les suma el 148, perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón, que ya estaba en retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.

Además, hay dos casos de servicios parciales: el 166 solamente funciona el ramal Aeroparque, mientras que la línea 216 presta servicio parcialmente.