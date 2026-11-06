En La Matanza, un inventor usó una computadora vieja para crear una máquina que prepara fernet con Coca en 12 segundos. Foto: VEO Radio

Un gabinete de computadora en desuso, una cafetera en reparación y una idea surgida durante la pandemia fueron el punto de partida de Ferspresso, una máquina capaz de preparar fernet con Coca-Cola en apenas 12 segundos. Su creador es Lionel Eleonori, un técnico en refrigeración de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, que convirtió una ocurrencia doméstica en un emprendimiento que actualmente ofrece sus servicios en fiestas y eventos.

De una computadora vieja a Ferspresso: cómo nació el invento argentino durante la pandemia

La historia comenzó durante el aislamiento por el coronavirus, cuando Eleonori experimentó una disminución de su actividad laboral y encontró tiempo para desarrollar proyectos personales. Mientras reparaba una cafetera, se preguntó por qué existían dispositivos automáticos para preparar distintas bebidas, pero ninguno dedicado al tradicional fernet con Coca-Cola, una combinación profundamente asociada con las reuniones entre argentinos.

Lionel Eleonori desarrolló Ferspresso durante la pandemia y convirtió su invento en un emprendimiento para fiestas y eventos. Video: Instagram proyecto.ferspresso

“¿Cómo puede ser que cada bebida tenga algo que la represente y nosotros no tengamos una máquina que nos represente como argentinos?”, recordó el inventor durante una entrevista con Radio VEO. Aquella pregunta terminó convirtiéndose en el impulso inicial de un proyecto que combinaba sus conocimientos técnicos con su afición por el fernet.

Sin embargo, las restricciones sanitarias dificultaban conseguir materiales. Por eso, comenzó a experimentar con elementos disponibles en su vivienda. Entre ellos, encontró el gabinete de una computadora que ya no utilizaba y decidió aprovecharlo para construir los primeros prototipos. Lo que inicialmente fue una solución improvisada terminó convirtiéndose en una característica distintiva de Ferspresso.

Cómo funciona Ferspresso, la máquina que prepara fernet con Coca-Cola en 12 segundos

Detrás de su apariencia particular, Ferspresso incorpora un sistema electrónico que permite automatizar la preparación de la bebida. En su interior funciona una pequeña computadora encargada de interpretar los parámetros establecidos y controlar los mecanismos necesarios para servir cada vaso, según explicó Eleonori durante la entrevista radial.

Ferspresso tiene modalidades de uso y cada preparación demora aproximadamente 12 segundos. Foto: Instagram proyecto.ferspresso

El dispositivo ofrece dos modalidades. La primera es manual y permite seleccionar las proporciones de fernet y gaseosa, además de regular la cantidad de espuma. La segunda funciona automáticamente mediante dos configuraciones predeterminadas: 70/30 y 85/15, que permiten obtener distintas intensidades sin necesidad de medir los ingredientes individualmente.

La velocidad constituye uno de sus principales atractivos: cada preparación demora aproximadamente 12 segundos. Pero su creador también buscó resolver otro problema habitual de las reuniones: conseguir que los tragos mantengan una proporción uniforme. Por eso, eligió como eslogan del emprendimiento la expresión “equilibrio perfecto”, que resume el objetivo de reproducir una misma preparación en cada servicio.

De probar la máquina con amigos a preparar 120 tragos en eventos

Antes de convertirse en una propuesta comercial, Ferspresso atravesó una etapa de pruebas informales. Los primeros en utilizarla fueron los amigos de Eleonori, quienes evaluaron los distintos prototipos y aportaron sugerencias para mejorar su funcionamiento. Aquellas reuniones permitieron perfeccionar un mecanismo que todavía estaba lejos de convertirse en un servicio para celebraciones.

Según Lionel Eleonori, en algunas jornadas Ferspresso llegó a preparar alrededor de 120 tragos. Foto: Unsplash

El verdadero punto de inflexión llegó cuando recibió su primer trabajo remunerado: preparar bebidas durante un cumpleaños. La responsabilidad de utilizar el invento fuera de su círculo cercano le provocó nervios, pero la experiencia terminó confirmándole que podía desarrollar una actividad comercial. “Ahí hice el clic de que esto podía funcionar”, recordó el emprendedor.

Actualmente, Eleonori ofrece un servicio integral para encuentros sociales que incluye el traslado de Ferspresso y la provisión de fernet, Coca-Cola, hielo y vasos. Según contó, en algunas jornadas llegó a preparar alrededor de 120 tragos, una cifra que demuestra cómo aquel experimento doméstico encontró una aplicación concreta en celebraciones y reuniones.

El futuro de Ferspresso: cuatro vasos simultáneos y el sueño de llegar a los hogares

El desarrollo continúa y su creador ya trabaja en una versión más ambiciosa. El próximo modelo estará diseñado para preparar cuatro vasos de medio litro simultáneamente, una mejora destinada especialmente a eventos de mayor convocatoria, donde la velocidad y la capacidad de servicio resultan fundamentales.

El próximo modelo de Ferspresso estará diseñado para preparar cuatro vasos de medio litro simultáneamente. Foto: Unsplash

Sin embargo, sus aspiraciones no se limitan al alquiler de equipos para fiestas. Eleonori imagina un futuro en el que Ferspresso pueda instalarse en viviendas particulares y acompañar encuentros familiares o reuniones entre amigos, como sucede actualmente con otros electrodomésticos destinados a preparar bebidas.

“Yo aspiro a poder lograr que haya una Ferspresso en donde esté el ritual de los argentinos que es tomar fernet”, expresó el inventor. Su historia refleja cómo una necesidad de experimentar durante la pandemia terminó dando origen a una propuesta que combina reutilización de materiales, conocimientos técnicos y una costumbre popular argentina.