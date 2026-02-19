Los campeones del 86 y 78 con el trofeo de la Copa del Mundo. Foto: Coca-Cola

La Copa del Mundo pisó suelo argentino una vez más. La que levantaron Daniel Pasarella en el ‘78, Diego Maradona en el ’86 y Lionel Messi en 2022, llegó al país en el marco del tour global que se realiza antes del Mundial 2026.

De la mano de la FIFA y Coca-Cola, leyendas de la Selección Argentina participaron de un gran evento en La Rural para darle la bienvenida al trofeo de oro macizo que paraliza al mundo cada cuatro años y que será exhibido este viernes 20 de febrero, cuando el público pueda acercarse a verlo.

Oscar Ruggeri, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Ubaldo Fillol fueron las principales estrellas de la conferencia que tuvo a Sergio Goycochea como conductor.

A corazón abierto, los siete campeones del mundo relataron anécdotas y revivieron sentimientos de sus respectivas conquistas. Además, se tomaron un emotivo momento para recordar a quienes fueron parte del proceso y hoy ya no están, como Maradona y César Luis Menotti. “Me duele en el alma, porque en este lugar tendría que estar mi capitán, Diego”, afirmó Ruggeri al iniciar su presentación.

Durante el evento, las leyendas “albicelestes” palpitaron con mucha expectativa el Mundial 2026 y se mostraron confiados en que el conjunto de Lionel Scaloni pueda bordar la cuarta estrella en el escudo. “Tenemos muchas posibilidades de que la Copa se quede acá”, señaló el “Cabezón”.

Luego, los campeones del mundo presentes participaron de la develación el trofeo, que tras su paso por Argentina, visitará 30 países antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo en Argentina: cuándo se podrá ver en La Rural y qué otros países visitará

La Copa del Mundo original, que durante el resto de los días se encuentra en el Museo de la FIFA en Suiza, se encuentra en Buenos Aires como parte del tour global antes del Mundial 2026. Este viernes 20 de febrero, será exhibida en La Rural (Palermo) para el público.

Además del trofeo, los fanáticos que accedieron a las entradas podrán encontrarse con otras reliquias, como las pelotas de todos los Mundiales y las camisetas de los campeones en Qatar 2022. También podrán participar de diferentes experiencias inmersivas.

Este es el sexto Tour del Trofeo de la Copa del Mundo. Argentina participó en las seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), consolidándose como un país clave dentro del recorrido global, que este año comenzó el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 8 de junio.

Tras su paso por suelo argentino, visitará Uruguay el 22 de febrero en Montevideo y Brasil el 23, 24 y 25 de febrero en Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia, para luego cerrar el tour por los tres anfitriones del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos.