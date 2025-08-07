Los más tercos del zodiaco: cuáles son los signos más orgullosos y que siempre quieren tener la razón, según la astrología

Muchas veces, algunas personas desestimen o invaliden las opiniones de los demás, lo que puede generar malentendidos y tensiones en sus relaciones.

Enojo entre los signos. Foto: Freepik

Los signos del zodiaco son muy importantes dentro del mundo de la astrología, ya que son una guía para que las personas puedan conocer un poco más en profundidad la personalidad de quienes los rodean. En ese sentido, hay algunos que son más tercos que otros y muchas veces suelen llamarlos “cabeza dura”.

Los signos más tercos y orgullosos del zodíaco

Tauro

Sin dudas, Tauro es el signo más terco del zodíaco y su determinación es lo que no los hace ceder nunca. Este signo encuentra en el orgullo una fortaleza que le permite mantenerse firme en sus decisiones y en su visión de la vida. Es muy difícil que retrocedan una vez que tomaron una decisión.

Su fuerte impronta personal muchas veces puede llevar a Tauro a ser inflexible, lo que a veces dificulta su capacidad para aceptar opiniones diferentes y también de reconocer sus errores.

Piscis

Si bien Piscis es un signo conocido por su sensibilidad y su capacidad para conectar con los demás a nivel emocional, también es un signo que puede ser extremadamente orgulloso, que suele verse reflejado en la defensa de sus ideales y en la forma en que se aferra a sus creencias, incluso cuando enfrenta críticas.

Piscis debe trabajar constantemente en equilibrar su orgullo con su inmensa capacidad de empatía, ya que ambas cualidades, aunque valiosas, pueden entrar en conflicto si no se manejan con cuidado. Su naturaleza empática los lleva a conectar profundamente con los sentimientos de los demás, pero cuando su orgullo se ve amenazado terminan siendo tercos.

Capricornio

Un signo que pone por sobre todas las cosas el sentido del deber y su ambición, por lo que el orgullo y la terquedad es una cualidad que los define. Capricornio no permite que nada ni nadie se interponga en su camino hacia el éxito, y su orgullo es el motor que lo impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

Ese mismo orgullo puede llevar a Capricornio a mostrarse distante y a enfrentar dificultades para pedir ayuda, incluso cuando realmente la necesita. Además, puede impulsarlo a querer tener siempre la razón, lo que en ocasiones lo lleva a desestimar o invalidar las opiniones de los demás, lo que a menudo genera malentendidos y tensiones en sus relaciones.