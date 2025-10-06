¿Buscas un cambio de look?: los mejores días para cortarse el pelo durante octubre 2025 en Argentina, según el calendario lunar

Los mejores días para cortarse el pelo.

El calendario lunar es una herramienta muy utilizada por quienes creen que las fases de la Luna pueden influir en diferentes aspectos del cuerpo y de la naturaleza. Su aplicación en los cortes de pelo proviene de antiguas creencias populares que vinculan los ciclos lunares con los ritmos naturales del cuerpo y de la Tierra.

Según esta tradición, observar el recorrido del satélite permite elegir el momento más adecuado para realizar un corte, ya sea con el propósito de fortalecer el cabello, conservar su largo o estimular su crecimiento.

Observar la luna permite elegir el momento más adecuado para realizar un corte.

Los mejores días para cortarse el pelo en octubre 2025

Dependiendo del objetivo que se busque, estos son los días más favorables del mes:

Para fortalecer el cabello (mejorar volumen y salud capilar)

Lunes 13, martes 14, miércoles 15, domingo 19, lunes 20 y martes 21 de octubre.

Para que el cabello crezca más rápido (estimular el crecimiento)

Del martes 7 al sábado 11 de octubre.

También los días miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20.

Para mantener el largo por más tiempo (ralentizar el crecimiento)

Del miércoles 22 al viernes 31 de octubre.

Cuál es el día ideal para cortarse el pelo. Foto: Unsplash.

¿Qué fase lunar conviene para cortarse el pelo?

Cada fase lunar tiene su propia energía, y se cree que puede afectar el crecimiento y la vitalidad del cabello:

Cuarto creciente: favorece el crecimiento rápido, ideal para quienes buscan una melena más larga.

Luna llena: se asocia con el brillo y el volumen, perfecta para revitalizar el cabello.

Cuarto menguante: retrasa el crecimiento, recomendada para mantener cortes cortos por más tiempo.

Luna nueva: no se aconseja cortar el pelo en esta fase, ya que puede debilitar las fibras capilares.

Corte de pelo Shaggy bob. Foto: Pinterest.

Cómo influye la Luna según su paso por los signos del zodíaco

Durante octubre 2025, la Luna pasará por varios signos, y cada uno ofrece una energía particular para los cortes:

Luna en Aries (Luna llena – 7 de octubre): momento ideal para cortes que den fuerza y movimiento. Favorece eliminar el cabello dañado y empezar con un look renovado.

Luna en Cáncer (Cuarto menguante – 13 de octubre): etapa perfecta para cuidar la salud capilar. Se recomiendan recortes suaves con tratamientos hidratantes o nutritivos.

Luna en Libra (Luna nueva – 21 de octubre): buena para armonizar el rostro y probar cambios sutiles o retoques que aporten equilibrio y elegancia.

Luna en Acuario (Cuarto creciente – 29 de octubre): propicia para cortes que estimulen el crecimiento y aporten textura o volumen, especialmente si se busca un estilo fresco y con movimiento.

En resumen, si estás pensando en cambiar de look o simplemente sacar las puntas feas, octubre ofrece múltiples fechas favorables para hacerlo, dependiendo de la energía lunar y del efecto que busques en tu cabello.