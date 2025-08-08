Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Intuición aguda

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Mirada de Águila

Tu poder de observación estará en su punto máximo, Escorpio. Aprovecha esta clarividencia para analizar situaciones y relaciones con nuevas perspectivas.

Salud

Emocionalmente, algunos episodios del pasado podrían resurgir, incitándote a mirar más allá del conflicto hacia soluciones pacíficas.

Dinero

Las finanzas piden un enfoque prudente. Evita inversiones impulsivas y cultiva prudencia al tomar decisiones monetarias.

Amor

Permitite reavivar la chispa del romance con tu pareja. Confía en tus sentimientos y déjate guiar hacia un amor sincero y duradero.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.