Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Poder intrínseco

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Salud

Despiertas con energía y motivación, Leo. El día es ideal para una actividad atlética que canalice tus fuerzas. Sin embargo, recuerda no sobrecargar tu cuerpo.

Dinero

Los astros señalan bonanza en el terreno económico, instándo a Leo a explorar inversiones a largo plazo que puedan beneficiar sus finanzas personales.

Amor

En el amor, la escucha activa será tu aliada. Fortalece las conexiones emocionales compartiendo tus sentimientos más profundos sin temor.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.