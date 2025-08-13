No te podés despegar de ellos: los 3 signos del zodiaco más posesivos, según la astrología

El horóscopo señaló a las personas que tienen tendencia a sobreproteger a los que quiere, por lo que la aparición de otros puede resultarle un problema.

Pareja, pelea, discusión, enojo. Foto: Freepik AI

Muchas personas necesitan tener cerca a las personas que quiere, aunque no siempre se da en los términos sanos. La astrología indicó que algunos signos del zodiaco se destacan por ser posesivos, muchas veces vinculados con la necesidad de conseguir la seguridad emocional.

La astrología indicó que Tauro, Cáncer y Escorpio son los que marcan una diferencia con respecto a la posición. En busca de proteger lo propio, pueden alejar a las personas de su entorno.

Conocer estos patrones puede ofrecer una nueva perspectiva Foto: Pexels

Cada uno lo expresa de distintas maneras: Tauro desde la seguridad material y emocional, Escorpio desde la intensidad y exclusividad, y Cáncer desde el apego afectivo y protector.

Los 3 signos del zodiaco más posesivos

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, regido por Venus, se destaca por desear la estabilidad y la permanencia en lugares y sus relaciones. Si bien suele demorar para demostrar y sentir confianza con respecto al resto, una vez que lo hace le muestra un gran apoyo a sus cercanos. Según su visión, las relaciones deben cuidarse y preservarse, aunque por momentos pueda parecer demasiado. Su fuerte sentido del apego puede derivar en una posesión cuando advierte que hay otras personas alrededor. Como le teme al cambio, no busca soltar los vínculos e intenta de todas las formas recomponer las cosas y cuidar a los suyos. Su lema podría ser: “Lo que es mío, se queda conmigo”.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intensidad siempre se vincula con Escorpio, por lo que este signo puede volverse muy posesivo en ciertos contextos. Regido por Plutón y Marte, su pasión no va a medias, por lo que ama de manera profunda y exclusiva, por lo que vive en un absoluto por a veces puede salir mal. Escorpio pretende que la conexión emocional y física en sus vínculos sea en todas las personas como ellos lo viven, algo que puede generar problemas. En caso de percibir distancia con el otro, mostrará su versión más celosa ante el riesgo de perder a alguien esencial para ellos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer se muestra con un signo de mucha sensibilidad, además de ser protector con su alrededor. Esto, muchas veces, termina en actos posesivos que desatan peleas. Regidos por la Luna, la intensidad está siempre presente y es algo que se hace notar en su familia, pareja y seres queridos. Los vínculos suelen ser profundos, por lo que las interferencias de terceros le causan un mal a nivel emocional. Los recuerdos, viejos objetos y relaciones del pasado siguen estando presente en su vida, ya que considera que le aportan seguridad a su mundo.