Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Fuerza interna

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy te verás confrontado/a con situaciones que pondrán a prueba tu fuerza interna. Usa tu determinación para salir victorioso/a.

Salud:

Las prácticas de relajación no sólo alivian el estrés, también vigoriza tu ánimo.

Dinero:

Organiza tus finanzas y mantén un control estricto sobre tus gastos.

Amor:

Un pequeño gesto romántico podría reavivar el fuego entre tú y tu pareja. La conexión emocional es más fuerte cuando se cultiva día a día.

La verdadera pasión radica en el compromiso sincero.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.