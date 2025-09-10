La dicha de su lado: los 3 signos que recibirán la primavera con una inyección de buena suerte

La astrología apuntó a las personas que tendrán buena fortuna en el comienzo de la nueva estación.

Buena suerte, amistad. Fuente: Unsplash

Los nuevos comienzos siempre traen una cuota de energía y esperanza, incluso con las estaciones climáticas. Ante la cercanía de la primavera, la astrología señaló a los signos del zodiaco que entrarán en este periodo con una inyección de buena suerte, lo que los convertirá en la envidia del resto.

Persona feliz. Foto: Pexels.

Los beneficiados con la llegada de la primavera son Libra, Sagitario y Piscis, que tendrán a la suerte de su lado en lo que se propongan. Ya sea en el ámbito personal o profesional, sentirá que todo sale de acuerdo a como lo desea.

Los 3 signos que recibirán la primavera con una gran cuota de buena suerte

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra recibirá la primavera en gran forma, justo cuando comienza su temporada. El magnetismo, carisma y deseo jugarán a su favor, por lo que verá como nuevas puertas se abren con oportunidades difíciles de rechazar. Lo que parecía que no avanzaba, se liberará y conseguirá sus objetivos postergados. La buena suerte también alcanzará a sus vínculos personales, ya que sentirá que sus amistades estarán ahí para ayudarlo y recordarle lo valioso que es. Se trata de un periodo en el que sentirá que todo juega a su favor y los resultados así lo demostrarán.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario será otro signo que tendrá importantes beneficios con la llegada de la primavera. La confianza estará de su lado y los tránsitos astrológicos ayudarán a abrir sus horizontes. Se presentarán situaciones inesperadas, que darán como resultado una experiencia enriquecedora y poderosa. La suerte jugará a su favor, con su optimismo clásico ayudando a que las cosas ocurran y se presenten en su camino. El aspecto económico también le sonreirá, ya que sentirá un fuerte alivio para su bolsillo, con ingresos extra que ayudarán a acomodarse financieramente.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis también tendrá a la suerte de su lado en la llegada de la primavera. Inspiración, nuevas oportunidades y aprendizajes estarán en su camino para mejorar su presente. Su intuición jugará a su favor, que le brindará la confianza suficiente para avanzar sobre lo que desea y busca hace tiempo. La dulzura de un romance puede ser una pieza clave para su bienestar, ya que le recordará la pasión y el fuego que lleva adentro. La suerte estará especialmente ligada a su capacidad de confiar en lo invisible y dejarse guiar por el corazón.