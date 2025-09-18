Escorpio y el amor: con qué signos jamás sería compatible, según la astrología

Su intensidad y deseo de ser el centro de atención pueden generar choques con algunos signos, especialmente en el terreno amoroso.

Los signos que jamás podrían estar en pareja con escorpio.

Las personas nacidas bajo el signo de escorpio son sumamente empáticos, pues tienen una conexión profunda con sus sentimientos y su intuición. Regidos por el agua, cuando se enamoran, ofrecen lo mejor de ellos y se entregan por completo a su pareja.

Estas características vuelven a los escorpianos únicos y, a su vez, incompatibles con algunos signos en el plano del amor.

Signos que no son compatibles con escorpio

Tauro

Son dos signos obstinados y pocos dispuestos a ceder. Escorpio busca la emoción y la aventura, mientras que Tauro la estabilidad y rutina.

La constante necesidad de atención de Leo choca con la actitud reservada de los taurinos, haciendo que ninguno de los dos se sienta cómodo en la relación.

Con qué signos jamás sería compatible escorpio, según la astrología. Foto: Freepik AI

Aries

Si bien en una primera instancia puedan sentirse atraídos por su personalidad pasional y sensualidad, esta relación solo cobrará sentido si es pasajera y superficial. Si desean conectar en un plano emocional, pronto encontrarán problemas.

Capricornio

Capricornio es un signo disciplinado que busca lograr sus metas a largo plazo. Escorpio es todo lo contrario: busca disfrutar del momento.

Escorpio puede ver a Capricornio como demasiado serio. La personalidad de este signo va en contra del deseo de los leoninos: vivir de forma extravagante.

Cáncer

Escorpio choca con los nacidos bajo el signo de Cáncer, quienes prefieren la tranquilidad del hogar.

La tendencia de Escorpio a ser franco y directo puede herir los sentimientos de Cáncer, que es más delicado y emocionalmente vulnerable.

Los signos que no podrían estar en pareja con escorpio. Foto: Freepik

Los equipos laborales indeseados por Escorpio

Les molesta cuando alguien se enoja al equivocarse y no saben resolver problemas, ya que priorizan la productividad y saben levantarse luego de una caída.

Problemas en el trabajo con Libra y Sagitario

Cuando una persona de Escorpio trabaja con alguien de Libra, se sentirá frustrado por la imparcialidad de este signo. No podrán congeniar a la hora de establecer metas, puesto que ambos necesitan de alguien que tome un rol de mando y dirija el proyecto. Podrán llevarse bien, pero no llegarán lejos en sus metas y necesitarán de un tercero que imponga las tareas y dé indicaciones.

Con las personas de Sagitario lograrán ser grandes amigos de un escorpiano, pero esto causará una distracción constante en su ambiente laboral. De esta manera, se meterán en problemas por atrasarse en sus tareas, no cumplir sus objetivos a tiempo y por pasar gran parte del tiempo conversando y divirtiéndose en la oficina.