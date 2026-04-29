Qué son las nuevas parejas OWC. Foto: Freepik

En un mundo en el que los momentos de distracción y relax son cada vez menos, el tiempo de dedicación a la pareja también disminuye significativamente. En este contexto, surge un modelo que está ganando terreno en los países más desarrollados del mundo.

Se trata de las parejas OWC, término que proviene del inglés "Only Weekend Couples" o, en español, “parejas de fin de semana”. Este tipo de relación se caracteriza porque los integrantes solo comparten tiempo juntos durante los días libres, mientras que el resto de la semana cada uno se enfoca en sus responsabilidades, intereses y vida personal.

Los fines de semana, un oasis para disfrutar en pareja. Foto: Freepik

Este fenómeno está muchas veces relacionado con una separación emocional o infidelidad, aunque lejos está de eso. Es simplemente una forma alternativa de mantener un vínculo afectivo que prioriza la independencia y la calidad del tiempo compartido.

Es, básicamente, un modelo que responde a las exigencias de un estilo de vida moderno, donde factores como horarios laborales incompatibles, trabajos en diferentes localidades o acuerdos de custodia compartida con hijos de relaciones anteriores dificultan la convivencia diaria.

Los fines de semana, un oasis para disfrutar en pareja

Tanto los sábados como los domingos, las personas que practican este tipo de relación aprovechan un espacio exclusivo para la pareja, permitiéndose disfrutar de momentos significativos sin las distracciones de las obligaciones cotidianas.

De este modo, las parejas OWC equilibran la conexión emocional con la autonomía personal, ofreciendo una alternativa a las relaciones tradicionales.

Parejas OWC, término que proviene del inglés "Only Weekend Couples" o, en español, “parejas de fin de semana”. Foto: Pexels.

Esto trae aparejados múltiples beneficios, siendo el más destacado el compromiso limitado, ya que estas parejas no comparten una convivencia diaria. Esto reduce la presión emocional y las expectativas típicas de una relación tradicional. Por si fuera poco, este modelo también fomenta la flexibilidad, permitiendo a cada integrante mantener su espacio personal y autonomía durante la semana.

Otro aspecto a destacar es la calidad del tiempo compartido. Las parejas OWC priorizan experiencias significativas y espontáneas durante los fines de semana, alejándose de la rutina y fortaleciendo el deseo de compartir momentos especiales.