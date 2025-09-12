Crecimiento personal y profesional: los 3 signos que tendrán grandes progresos en su vida durante la temporada de Libra

La astrología señaló que la llegada de una nueva temporada astrológica significará buenas noticias para muchas personas.

Negocios, trato, negociaciones, discusiones, trabajo. Foto: Pexels.

El inicio de una nueva temporada astrológica puede significar buenas noticias para muchas personas. Con la llegada de la temporada de Libra, que se extenderá desde el 23 de septiembre al 22 de octubre, se dará que algunos signos del zodiaco encontrarán con una energía renovada, que los acercará a cumplir grandes objetivos.

Este signo de aire puede llevar a que florezcan los trabajos en grupo, que haya un enfoque preciso en proyectos personales y lograr soluciones que sirvan tanto a nivel profesional como personal. Diálogo, diplomacia y la mirada amplía serán factores claves para avanzar sobre lo que uno desea.

Acuerdo, negocio, trato. Foto: Freepik AI.

La astrología mencionó a Libra, Capricornio y Tauro como aquellos que serán beneficiados durante este periodo de tiempo.

Los 3 signos que tendrán grandes avances en sus proyectos durante la temporada de Libra

Libra (23 de agosto al 22 de septiembre)

Libra aprovechará su temporada para mostrar su mejor versión, ya que la renovación de energía le sentirá perfecto. Estas personas tendrán mayor seguridad a la hora de demostrar su talento, valor y capacidad para resolver problemas. Esto le hará avanzar sobre sus objetivos, y podrá desarrollar la planificación a su ritmo, demostrando que tiene grandes rasgos de liderazgo. Durante este periodo de tiempo, aparecerán personas que ayudarán a cumplir objetivos y metas, lo que también le dará confianza en sus pasos. Los nuevos desafíos no serán un problema: brillará y avanzará profesionalmente, quizás como nunca antes.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio se destaca por lo metódico, por lo que esta temporada será beneficiosa para estas personas, que aprovecharán para destacar su disciplina y estructura a la hora de planificar las cosas. El esfuerzo tendrá su recompensa, algo que producirá satisfacción y tranquilidad acerca del camino elegido. Pueden darse avances laborales, el nacimiento de un emprendimiento exitoso y hasta logros académicos, por lo que deben confiar en su intuición. Proyectos que parecían demasiado ambiciosos se volverán alcanzables gracias a pasos concretos y estratégicos, ya que su enfoque será fundamental.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Tauro también podrá llevarse cosas muy positivas de la temporada de Libra. Una cuota extra de motivación aparecerá y será aprovechada, con especial foco en proyectos a largo plazo que piden mucha dedicación. Esto aplica en distintos ámbitos: pueden ser remodelaciones en su hogar, objetivos académicos, inversiones financieras y hasta un ascenso en su trabajo. Estas personas estarán atravesadas por un rayo de claridad, que llevará a tomar decisiones que estaban marginadas de sus prioridades por distintos motivos.