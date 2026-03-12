La nueva forma de relacionarse.

La modernidad exige renovación, incluso en los vínculos más íntimos. En pleno boom por las relaciones abiertas, apareció una nueva forma de vincularse conocida como parejas “LAT” y que tiene características únicas que serían la clave para que el amor sea más saludable y duradero.

El término LAT (”Living Apart Together”), hace referencia a las parejas que, aunque tienen una relación amorosa y están comprometidos el uno con el otro, prefieren vivir en casas separadas. Esto les permite mantener su independencia y autonomía habitacional.

¿Qué son las parejas “LAT” y cuáles son sus beneficios?.

El nuevo modelo desafía lo establecido, ya que lo habitual para algunas culturas es vivir en pareja cuándo el vínculo se afianzó o llevan muchos años juntos. Las parejas LAT priorizan su libertad individual por sobre la rutina tradicional y son cada vez más populares en distintas partes del mundo.

Esta dinámica implica que la pareja se organice para pasar tiempo juntos y haya tiempo de extrañarse. Además, evita los roces cotidianos de la convivencia y las presiones sociales sobre el futuro, cómo los hijos, permitiendo a las personas construir relaciones más auténticas y personalizadas.

Los beneficios de las parejas LAT

Las razones por las que las personas eligen esta forma de relacionarse son muy personales y están marcadas por las experiencias de vida, y también las proyecciones a futuro. Lo cierto es que tiene muchas ventajas:

Independencia: Cada miembro de la pareja conserva su propio espacio y rutina, lo que puede fortalecer la individualidad y evitar conflictos relacionados con la convivencia diaria.

Libertad: Las parejas LAT suelen disfrutar de mayor libertad para desarrollar sus intereses personales y profesionales sin sentirse limitados por las responsabilidades de la vida en común.

Madurez: Este modelo de relación suele ser elegido por personas maduras que valoran la autonomía y el respeto mutuo.

Proteger espacios personales: Cada uno mantiene su propio hogar, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellos que valoran su privacidad.

Es importante remarcar que quienes quieran convertirse en una pareja LAT deben tener una comunicación abierta y honesta entre sí para establecer expectativas claras y construir una relación sólida y duradera.