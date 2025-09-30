Todo a su favor: los 3 signos que comenzarán octubre 2025 con buenas noticias

La astrología apuntó a las personas que se sentirán beneficiados con la llegada del nuevo mes.

Personas felices, amistad, amigas. Foto: Pexels

El inicio de un nuevo mes renueva las energías, por lo que resulta un periodo ideal para algunos signos del zodiaco, que se verán beneficiados. Los signos cardinales tendrán buenas noticias en su entorno durante octubre 2025, en especial producto del paso del Sol por Libra y los tránsitos armónicos de Venus y Mercurio.

Estos movimientos de los astros son positivos para las charlas, los acuerdos y los vínculos personales. En sus respectivas áreas, las personas de tres signos tendrán un buen periodo con avances significativos en sus deseos.

Persona exitosa, brillar. Foto: Freepik.

La astrología señaló a Libra, Capricornio y Piscis como los signos más favorecidos durante octubre 2025.

Los 3 signos que recibirán buenas noticias con el comienzo de octubre 2025

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra tendrá un gran protagonismo durante octubre 2025. El Sol se posará sobre su signo hasta el 23, por lo que sentirá que sus proyectos, sus relaciones y deseos van por el camino correcto, con decisiones acertadas. Venus, su regente, recorrerá puntos favorables con Júpiter, lo que impulsará la aparición de oportunidades para crecer, tanto en el plano personal como profesional. Las buenas noticias le darán un gran alivio, así como también claridad en sus pensamientos, ya que sentirá que hay piezas en su vida que empiezan a encajar y se aclaran las problemáticas que generaban malestares.

Capricornio (23 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio tendrá el apoyo fundamental de Marte en Cáncer, algo que activará su costado más profesional y le dará confianza para afrontar proyectos a largo plazo. Las buenas noticias para estas personas llegarán de la mano de lo laboral, que representará un salto en lo económico para su tranquilidad. Lo positivo en su vida puede llegar a través de una propuesta, un ascenso o el retorno de una inversión que había hecho hace tiempo. La estabilidad que buscaba llegará de la mano de la ubicación Saturno, su regente, en Piscis.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis será el tercer signo que se sentirá dichoso durante octubre 2025, ya que comenzará con buenas noticias. Producto de la presencia de Saturno y Neptuno en el signo, que se suma a los aspectos positivos del Sol y Mercurio en Escorpio, vivirá momentos especiales y sentirá un gran alivio. Lo emocional y espiritual serán sus aspectos más beneficiados, aunque también sentirá que las cosas fluyen de manera correcta con los estudios y resoluciones legales. Es un tiempo en el que los piscianos sentirán que la vida los recompensa por su paciencia y confianza.