Cumplirán sus metas: los 4 signos del zodiaco que iniciarán un proyecto soñado en octubre 2025

La astrología señaló a las personas que tendrán un gran impulso durante el mes, por lo que los astros jugarán a su favor.

Buena fortuna para comenzar febrero. Foto: Unsplash.

Octubre 2025 representa la cercanía con el fin de año, aunque también el inicio de nuevos proyectos. Algunos signos del zodiaco recibirán buenas noticias vinculadas con proyectos que anhelaron durante mucho tiempo, por lo que los astros jugarán a su favor.

La astrología indicó que Sagitario, Libra, Capricornio y Acuario son los signos que podrán avanzar sobre sus objetivos con resultados exitosos, impulsados por los movimientos en el cielo. El inicio de un proyecto personal o laboral se dará en este periodo, con el impulso necesario de los astros.

Personas felices, amistad, amigas. Foto: Pexels

Por ejemplo, la Luna Nueva en Libra brindará una inyección de energía para su signo, así como también el ingreso del Sol en Escorpio, que serán protagonistas del cielo de octubre 2025.

Los 4 signos del zodiaco que iniciarán un proyecto soñado en octubre 2025

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Aprovechando su temporada, Libra percibirá un impulso de energía, carisma y confianza que no había sentido hace mucho tiempo. Por esto mismo, se abrirán nuevos caminos y podrá avanzar sobre lo que tanto deseó. La Luna Nueva en Libra, el martes 21 de octubre, será el momento ideal para empezar nuevos ciclos que renueven sus objetivos, su mirada sobre el futuro y sus ganas para encarar el presente. Los acuerdos, alianzas y emprendimientos serán fáciles para ellos, por lo que deberá avanzar sobre lo que desea y dejar de postergar. La energía que le brindará la combinación del Sol y Venus aportará equilibrio, ideal para conseguir el éxito en sus proyectos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio se destaca por su disciplina y ambición a largo plazo, algo que tendrá un rol fundamental en octubre. Resulta el mes ideal para realizar acciones concretas que generen cambios en su vida, por lo que sentirá los logros en la palma de su mano. Ascensos, nuevos contratos o simplemente el crecimiento en sus ganancias pueden aparecer en su camino, por lo que resulta fundamental que estas personas estén atentas a las oportunidades, así como a su intuición. El trabajo de años tendrá su merecido objetivo, por lo que es el periodo ideal para renovar sus energías.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario estará bajo la influencia de Júpiter, por lo que será el momento de expandirse y tomar las oportunidades que se le presentarán. El tránsito de Mercurio en Sagitario en los últimos días del mes presentará nuevos proyectos, que pueden ser en el ámbito académico, laboral o incluso en viajes para explorar nuevos destinos. Es el momento ideal para que comiencen los proyectos que requieran de un importante esfuerzo, como un viaje al extranjero, la exploración de un área que no conoce o un puesto que nunca había alcanzado.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario tendrá la fuerza de Plutón sobre su signo, que llevará a transformaciones en lo colectivo, tanto en equipos como proyectos. Será el mes perfecto para deshacerse de lo que le hace mal y avanzar sobre lo que tanto tiempo postergó, a pesar de que le brinda mayor satisfacción. Su creatividad y originales serán claves, por lo que tendrá distintas chances para crecer a su alrededor. Contactos estratégicos y emprendimientos pueden ser el camino perfecto para renovar sus energías y avanzar sobre sus sueños.