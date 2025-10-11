Horóscopo de Leo de hoy: sábado 11 de octubre de 2025

Leo Hoy

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Salud

Las actividades en grupo te beneficiarán hoy. Mantente activo y busca compañía para ejercitarte, fortalece lazos mientras cuidas de tu cuerpo.

Dinero

Las estrellas indican un flujo positivo en tus finanzas. No obstante, sigue atento a las oportunidades de inversión, pero con precaución.

Amor

Aprovecha el tiempo libre para fortalecer tu relación. Planifica algo especial con tu pareja, o si estás soltero, podrías llevarte una grata sorpresa al conocer a alguien especial en un entorno social.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.