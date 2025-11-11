Horóscopo sentimental: los 5 signos del zodiaco que más sufren por amor

Cuando el amor no resulta como esperaban, su mundo emocional se revoluciona y pueden llegar a sufrir más que otros. Descubrí cuáles son.

Llorar, tristeza. Foto: Pexels.

El zodiaco revela que hay signos con una conexión profunda con sus sentimientos. Para muchos, amar no es un juego, sino una entrega total. Sin embargo, esa intensidad también puede volverse en su contra cuando el desamor toca la puerta.

El amor es una de las experiencias más intensas y transformadoras de la vida, pero lo cierto es que no todos los signos lo viven de la misma forma. De hecho, hay quienes se entregan con el corazón abierto, sin medir las consecuencias y otros que desconfían del enamoramiento.

Corazón roto.

Según la astrología, hay 5 signos con una sensibilidad especial, capaces de sentir cada vínculo con una profundidad que los marca para siempre. Para ellos, amar es sinónimo de entrega total, y el desamor deja huellas difíciles de borrar.

Los cinco signos del zodiaco que más sufren por amor

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Gobernado por la Luna, es el más sensible del zodiaco. Cáncer entrega el corazón sin reservas, por eso, cuando se siente traicionado o rechazado, el dolor lo invade por completo. Su refugio suele ser la nostalgia y los recuerdos.

Cáncer

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Soñador, empático y romántico, Piscis idealiza el amor. Cuando las cosas no salen como imagina, se desilusiona profundamente. Le cuesta soltar, y suele quedarse atrapado en el “qué podría haber sido”.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque aparenta fortaleza, Escorpio vive los sentimientos con una intensidad que roza lo obsesivo. Si su amor se rompe, puede experimentar una mezcla de pasión, tristeza y rencor que tarda en sanar.

Escorpio

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Fiel y leal, Tauro sufre cuando un vínculo se rompe, porque le cuesta adaptarse a los cambios. Su apego y su deseo de estabilidad lo llevan a aferrarse incluso cuando sabe que debe dejar ir.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Regido por Venus, Libra busca armonía y amor verdadero. El desamor lo descoloca y lo hace dudar de sí mismo. Sufre en silencio, intentando mantener la calma, aunque por dentro esté hecho pedazos.