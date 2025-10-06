Halloween sin miedo: desde “Las Guerreras K-pop” hasta “Tralalero Tralala”, cinco ideas de disfraces originales para niños

Este año, los más chicos pueden divertirse con disfraces inspirados en personajes de películas, series, videojuegos y juguetes virales. Estas ideas combinan creatividad, color y estilo para disfrutar al máximo sin gastar de más.

Disfraces para Halloween. Foto: Freepik.

Cada 31 de octubre, niños y adultos de todo el mundo celebran Halloween. Su origen se remonta a la festividad celta de Samhain, en la que se creía que en esa noche los espíritus de los muertos podían regresar al mundo de los vivos. Con el tiempo, la celebración se mezcló con rituales cristianos y tradiciones populares, dando lugar a la fiesta que conocemos hoy en día, caracterizada por disfraces, dulces y actividades lúdicas.

Aunque Halloween es históricamente asociado con brujas, fantasmas y monstruos, no todos los niños disfrutan del miedo. Es por eso que cada vez más familias buscan alternativas que permitan a los más pequeños divertirse sin que tengan que optar por versiones “terroríficas”, explorando disfraces que reflejen sus personajes favoritos de películas, series, videojuegos y hasta juguetes virales.

Maquillaje de Halloween. Foto: Freepik.

Para 2025, la tendencia se centra en disfraces creativos, coloridos y llenos de estilo, que permitan expresar personalidad y fomentar la imaginación.

Desde guerreras K-pop hasta héroes de Dragon Ball, pasando por Labubu, Mario Bros o los magos de Harry Potter, hay opciones para todos los gustos y edades, con la ventaja de que muchos pueden adaptarse con ropa y accesorios que ya tengas en casa.

Disfraces para Halloween: cinco ideas para recrear que no dan miedo

Guerreras K-pop

Guerreras K-Pop. Foto: Pinterest.

Las K-pop Demon Hunters inspiran disfraces llenos de color y estilo. Para recrearlos, necesitás:

Pantalones cortos brillantes o una pollera blanca/negra.

Chaqueta, buzo o campera llamativa.

Botas altas, o medias caña alta con zapatillas.

Lentes de sol grandes.

Maquillaje con glitter.

Lo ideal es combinar prendas que ya tengas en casa para lograr un look impactante sin gastar demasiado dinero.

Videojuegos: Mario Bros y compañía

Disfraz de Mario Bros. Foto: Pinterest.

Mario, Luigi y Peach vuelven a ser un éxito. Con un poco de creatividad, cualquier niño puede convertirse en su personaje favorito en minutos. Los fans del mundo gamer también pueden optar por Yoshi o Bowser. Para llevarlo a cabo, es necesario:

Una gorra estilo “béisbol” pintada con la inicial del personaje, o una boina.

Tirantes azules.

Camisa o remera roja o rosa, dependiendo del personaje elegido.

Maquillaje para dibujar un bigote falso, en caso de optar por Mario o Luigi.

Vestido rosa, si se elige a Peach.

Una corona de cotillón.

Dragon Ball para los fanáticos del anime

Disfraz de Dragon Ball. Foto: Pinterest.

Los personajes de Akira Toriyama siguen conquistando a grandes y chicos. Goku, Vegeta o Piccolo son fáciles de reconocer y adaptar. Solo necesitás:

Ropa naranja o verde.

Cinturón azul.

Un poco de maquillaje para pintar el cabello y para dibujar los músculos, si querés darle un toque más realista. Se consiguen en cotillones.

Labubu y los muñecos de moda

Disfraz de Labubu. Foto: Pinterest.

Los famosos Labubu, de Pop Mart, combinan ternura y diversión, y son virales desde hace meses. Para un disfraz casero, la mejor opción es optar por lo siguiente:

Un pijama con orejas en la capucha, o una campera/buzo con orejas de cartón pegadas.

Incluso, se puede conseguir una vincha con orejas de conejo y modificarlas de acuerdo al color del Labubu.

Un maquillaje que dibuje cejas y dientes para poder recrear su rostro.

Brainrots: disfraz de Tralalero Tralala

Disfraz de Tralalero Tralala. Foto: Pinterest.

Los Brainrots también se suman a Halloween con sus divertidos personajes como Tralalero Tralala. Para el disfraz, se necesita un look monocromático compuesto por:

Una remera manga larga color azul francia/celeste.

Pantalon largo de jogging azul francia/celese.

Un buzo o campera azul francia/ celeste con capucha.

Zapatillas deportivas.

Cartulinas de color blanco, negro y rojo para recrear los ojos y los dientes del personaje.

Con estas opciones a disposición, se demuestra que los disfraces pueden ser alegres, coloridos y muy creativos. La clave está en adaptar personajes de películas, series, videojuegos o juguetes que los niños amen, potenciando su imaginación y disfrutando de un Halloween sin referencias al terror.