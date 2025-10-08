Postres veganos para Halloween: las 5 recetas coloridas, dulces y fáciles de preparar para sorprender a los más chicos

En medio de un ambiente festivo, la cocina vegana encontró su espacio para hacer exquisitos postres sin la necesidad de usar huevo, leche ni mantequilla. Conocé los ingredientes de cada uno.

Recetas para Halloween. Foto: Unsplash

El viernes 31 de octubre de 2025 se celebra Halloween en diferentes países del mundo. En este contexto, muchas familias ya comienzan a prepararse para disfrutar de esta época del año.

En medio de un ambiente festivo, la cocina vegana encontró su espacio para hacer exquisitos postres veganos sin la necesidad de usar huevo, leche ni mantequilla y, además, no renunciar al sabor.

Las recetas de 5 postres veganos para hacer en Halloween

1- Brownies de cacao y calabaza

El cacao intenso y la calabaza asada son dos sabores perfectos para Halloween. Con estos ingredientes, los brownies quedarán húmedos, tiernos y con una textura irresistible. Para darles un toque tenebroso, decóralos con telarañas de chocolate fundido o un poco de azúcar glas.

Tiempo: 35 minutos.

2- Cupcakes de calabaza

Cupcakes para Halloween. Foto: Unsplash

Los cupcackes de calabaza se preparan con calabaza, aceite vegetal y un toque de especias. Cubrí con una crema vegetal teñida de naranja o agregale toppers en forma de fantasma o murciélago.

Tiempo: 40 minutos.

3- Galletas de calabaza y canela

Galletas veganas para Halloween. Foto: Unsplash

Las galletas crujientes por fuera y tiernas por dentro combinan puré de calabaza con azúcar moreno, canela y jengibre. Podés hacerlas con moldes de calabaza o murciélago y decorarlas con glaseado vegano.

Tiempo: 25 minutos.

4- Mousse de aguacate y chocolate

El mousse vegano es rápido, cremoso y sin azúcar refinado. Solo necesitás aguacate, cacao puro, bebida vegetal y sirope. Triturá todo y tendrás una crema deliciosa y suave.

Tiempo: 10 minutos.

5- Tarta de zanahoria vegana

Torta vegana para Halloween. Foto: Unsplash

El bizcocho es húmedo, especiado y lleno de sabor, gracias a la zanahoria rallada y las especias. Cubrí con un frosting de anacardos o crema de coco, y decorá con telarañas de chocolate o pequeñas figuras de fondant vegano.

Tiempo: 50 minutos.

Consejos para un Halloween vegano perfecto