Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 1 de noviembre de 2025

Entrega total

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy, Escorpio, podrías cruzarte con situaciones que marcarán un cambio de rumbo. La entrega sincera en nuevas experiencias te permitirá explorar otras perspectivas que abrirán un mundo de posibilidades.

Salud

Ignora los excesos y busca ser más consciente de tus hábitos alimenticios. Tal vez sea buen momento para ajustar tu dieta hacia opciones más saludables y balanceadas.

Dinero

Tener a la mano un plan financiero de respaldo será clave por a posibles eventualidades. Evalúa tus activos y prioriza gastos esenciales.

Amor

En el área amorosa, escucha de manera atenta a tu pareja y reconoce la contribución que hace a tu vida. El aprecio mutuo fortalecerá la relación llevándola a otro nivel.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.