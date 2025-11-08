Llegó Mercurio retrógrado: los 5 signos que podrían escribirle a su ex y arrepentirse al instante

Durante este tránsito, la comunicación se distorsiona y las emociones del pasado resurgen con fuerza. Cinco signos en particular sentirán con mayor intensidad la necesidad de reconectar con viejos amores o cerrar historias que aún duelen.

Durante cada Mercurio retrógrado, el cosmos parece poner a prueba tanto la comunicación como la estabilidad emocional. Este fenómeno astrológico, que se repite tres o cuatro veces por año, no solo provoca malentendidos y demoras, sino que también despierta emociones dormidas, especialmente en lo sentimental.

Según los astrólogos, cuando Mercurio retrocede, las palabras pierden claridad, los impulsos aumentan y las emociones no resueltas tienden a resurgir. En ese contexto, algunos signos del zodiaco sienten la necesidad de recuperar vínculos pasados o de cerrar conversaciones pendientes.

Mercurio retrógrado simboliza una etapa de revisión, introspección y reencuentros inesperados. Las palabras no fluyen con claridad y las emociones que creían haberse apaciguado resurgen con fuerza.

Sin embargo, no todos los signos reaccionan del mismo modo: mientras algunos logran mantener la calma, otros se ven envueltos en una oleada de nostalgia y deseo por retomar aquello que quedó inconcluso.

Los cinco signos más propensos a mandar mensajes a su “ex” durante Mercurio retrógrado

1. Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Regido por la Luna, Cáncer atraviesa este tránsito como una verdadera montaña rusa emocional. La memoria se vuelve su mayor enemiga, y la tentación de revivir vínculos del pasado se hace casi irresistible.

La recomendación: “poner el teléfono lejos y practicar el autocuidado”. Este tránsito le enseña que el cierre no siempre se encuentra en el otro, sino en uno mismo.

2. Escorpio (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Profundo y emocionalmente valiente, Escorpio puede transformar su intensidad en obsesión. Durante Mercurio retrógrado, tiende a buscar significados ocultos y a querer “tener la última palabra”.

La clave está en soltar el control y permitir que el silencio también comunique.

3. Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El signo más soñador del zodiaco se deja llevar por la nostalgia y los recuerdos. Puede escuchar una canción y terminar mirando viejas fotos con lágrimas en los ojos.

Este tránsito lo invita a canalizar su energía de forma creativa, “escribir, pintar, bailar”, y a comprender que su sensibilidad es un don, no una debilidad.

4. Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Regido por Venus, Libra busca el equilibrio y la armonía, pero Mercurio retrógrado puede ponerlo frente a antiguos desencuentros amorosos.

Su deseo de reconciliación puede llevarlo a escribir mensajes impulsivos. Deberá recordar que no todo intento de paz implica volver atrás.

5. Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Durante este período, Tauro siente la tentación de regresar a lo conocido. Aunque es estable por naturaleza, puede verse atrapado en recuerdos que le impiden avanzar.

“El pasado puede ser un lugar cómodo, pero no siempre es hogar”, se les advierte.

Los astrólogos recomiendan prudencia. En palabras simples: evitar actuar por impulso, releer antes de enviar mensajes, no idealizar las historias pasadas y, sobre todo, recordar por qué terminaron.

Mercurio retrógrado no tiene la intención de desestabilizar; su verdadero propósito es enseñar, revisar y sanar. Más que volver al pasado, invita a mirarlo con comprensión y a tomar decisiones desde la madurez emocional.