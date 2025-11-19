Buena suerte y nuevas oportunidades: los 3 signos que despedirán el año con buena fortuna, según la astrología

En las últimas semanas del año, la alineación de los planetas favorecerá especialmente a tres signos, con cambios y hasta momentos decisivos. Descubrí cuáles son.

Cuáles son los signos que terminarán bien el año. Foto: Pexels.

Los signos del zodíaco pueden tener su racha gracias a la alineación planetaria, que favorece o perjudica según su posición y la energía que emanan. Durante los últimos meses de 2025, tres signos experimentarán avances laborales, estabilidad emocional y oportunidades inesperadas. La astrología anticipa un cierre de año bien cargado de energía positiva, cambios favorables y momentos decisivos para ellos.

Suerte; fortuna; azar. Foto: Freepik.

Además, estos tránsitos astrales impulsarán procesos que venían demorados, permitiendo que muchos nativos cierren ciclos con éxito y comiencen el nuevo año con mayor claridad y dirección. Para estos tres signos, diciembre será un periodo ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y aprovechar las señales que el universo pondrá en su camino.

Cuáles son los signos que cerrarán el 2025 con mucha suerte, según la astrología

Sagitario: expansión y recompensas para fin de año

Signo de Sagiatario

Sagitario encabezará la lista de los más favorecidos. La entrada de Júpiter en un sector clave de su carta traerá cierres exitosos de proyectos iniciados meses atrás. Las puertas se abrirán en temas laborales y financieros, y no se descarta una noticia inesperada relacionada con viajes o estudios. El optimismo natural del signo se verá reforzado por un ambiente que le resulta propicio.

Acuario: sorpresas y nuevas oportunidades a la vuelta de la esquina

Signo de acuario.

Acuario cerrará el año con un impulso creativo notable. La influencia de Urano favorecerá giros positivos y situaciones que parecían estancadas tomarán un rumbo mucho mejor del esperado. Cambios en el entorno social, oportunidades tecnológicas o avances personales marcarán el final del 2025 para este signo.

Leo: brillo personal y éxito visible para el rey del zodíaco

Signo de leo

Leo disfrutará de un cierre de año lleno de reconocimiento. La energía solar potenciará su carisma y su capacidad para destacar en cualquier escenario. La buena suerte se manifestará especialmente en relaciones, trabajo y proyectos creativos. Un ciclo de confianza renovada y recompensas atrasadas podría llegar justo a tiempo para despedir el año.