Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Persistencia y tenacidad

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Capricornio, la clave reside en la perseverancia. Asegúrate de mantener la vista en tus objetivos, confiando en tus habilidades para superar obstáculos en el camino.

Salud

Ambos, la mente y el cuerpo, piden atención y cuidado. Considera realizar chequeos adecuados y adoptar prácticas saludables.

Dinero

Your prudent and strategic approach can lead to significant progress in financial matters. However, stay flexible and open to adjustments.

Amor

Emotionally, it's crucial to nurture your connections. Small gestures can make a big difference, rekindling the warmth and affection in your relationship.

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.