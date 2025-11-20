Horóscopo de Leo de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Atracción creativa

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leo, los astros alinean sus fuerzas y te inundan con una energía creativa, ideal para llevar a cabo cualquier actividad que impulse tus talentos.

Salud

La vitalidad sube como la espuma, permitiéndote abordar tareas exigentes con ánimo y optimismo.

Dinero

Prepárate para tomar decisiones importantes en el ámbito económico. Resuelve conflictos aparentemente insolubles con destreza y sapiencia.

Amor

El amor florece con intensidad dentro de ti. Usa este momento para abordar conversaciones trascendentales que determinen un rumbo más claro y fortalecido.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.