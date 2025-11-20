Horóscopo de Leo de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Atracción creativa

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 03:07

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leo, los astros alinean sus fuerzas y te inundan con una energía creativa, ideal para llevar a cabo cualquier actividad que impulse tus talentos.

Salud

La vitalidad sube como la espuma, permitiéndote abordar tareas exigentes con ánimo y optimismo.

También podría interesarte

La nación insular de Tonga acude a las urnas por quinta vez en su historia

La nación insular de Tonga acude a las urnas por quinta vez en su historia

El ministro de Interior niega que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

El ministro de Interior niega que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

Dinero

Prepárate para tomar decisiones importantes en el ámbito económico. Resuelve conflictos aparentemente insolubles con destreza y sapiencia.

Amor

El amor florece con intensidad dentro de ti. Usa este momento para abordar conversaciones trascendentales que determinen un rumbo más claro y fortalecido.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.