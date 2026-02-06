Cuáles son los signos que más se estresan. Foto: Freepik.

La astrología no solamente habla sobre la compatibilidad, el amor y el dinero, sino que también revela elementos cruciales para cada signo y cómo se mueven en el mundo. Y mientras que algunos fluyen con los cambios, otros no saben manejar la ansiedad y viven todo con una carga emocional intensa, esforzándose por demás, imaginando escenarios y preocupándose incluso por lo que todavía no ocurrió.

El estrés previo a un evento, sobre todo si se trata de una decisión, una charla importante o un cambio, suele estar muy marcado por el elemento del signo y su forma de procesar la incertidumbre. Hay signos que necesitan control, otros seguridad emocional y algunas respuestas inmediatas para poder relajarse.

Dentro del zodiaco, existen tres signos que se destacan por estresarse más que el resto antes de que algo pase. De ellos, hay uno que se lleva el primer puesto como el más ansioso y mentalmente sobrecargado del horóscopo.

Cuáles son los signos del zodiaco que se estresan incluso antes de que suceda algo

Virgo: el signo que más se estresa antes de que pase algo

Virgo es, sin dudas, el signo que más se estresa en la previa. Regido por Mercurio, vive en un análisis constante: piensa, repiensa y vuelve a pensar cada detalle. Su mente no descansa y siempre intenta anticiparse a los errores o imprevistos.

Antes de que algo ocurra, Virgo ya imaginó todos los escenarios posibles, especialmente los negativos. Su necesidad de control y perfección hace que el “mientras tanto” sea agotador. Aunque muchas veces nada sale mal, el desgaste mental ya está hecho.

Cáncer: estrés emocional y miedo a lo que pueda pasar

Cáncer no se estresa tanto por los hechos en sí, sino por cómo se va a sentir cuando sucedan. Es un signo profundamente emocional y sensible, por lo que la anticipación suele venir cargada de inseguridades y temores afectivos.

Antes de una situación importante, Cáncer se protege, se cierra y sobrepiensa desde el corazón. Le cuesta soltar el control emocional y suele imaginar pérdidas o rechazos, incluso cuando no hay motivos reales.

Capricornio: presión, responsabilidad y autoexigencia

Capricornio se estresa antes de que algo pase porque siente que todo depende de él. Es un signo muy exigente consigo mismo y vive la previa como una prueba que debe superar con éxito.

Su ansiedad nace de la responsabilidad, del miedo a fallar y de no estar a la altura de sus propias expectativas. Aunque no siempre lo expresa, Capricornio carga una tensión interna fuerte hasta que el asunto finalmente se resuelve.