En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Para Capricornio, el universo destila una energía que desata la prolijidad y estabilidad en tu círculo laboral. La diligencia será tu fiel aliada.

Salud

Tu energía pide atención hoy, así que cuida de tu cuerpo mediante ejercicios suaves y una buena alimentación.

Dinero

Retorna la estabilidad financiera. Aprovecha para realizar una inversión inteligente que refuerce tus expectativas a futuro.

Amor

Las relaciones personales serán más fuertes y sólidas si inviertes el tiempo necesario en construir puentes de confianza.

"Cultivar la paciencia en el amor es la clave de la subsistencia."

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.