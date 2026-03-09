En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Transformación es la palabra clave. El día te desafiará a lanzarte al despertar de tus aspiraciones y a dejar atrás lo que te retiene.

Salud

Los ejercicios de respiración son imprescindibles para mantenerte conectado a tu esencia. Volver a la naturaleza podría ser terapéutico.

Dinero

Hoy es el día para tomar decisiones que incrementen tu seguridad financiera. No temas apostar por lo que realmente importa.

Amor

El ámbito amoroso te invita a re-examinar tus compromisos. La introspección te dará la dirección sobre cómo embellecer tus relaciones.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.