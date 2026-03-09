En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Busca el equilibrio entre el corazón y la razón. Las decisiones que hoy tomes impactarán en el largo plazo, especialmente en la vida emocional.

Salud

El trabajo independiente en tu bienestar personal debe ser tu prioridad. Escucha a tu cuerpo; podría indicarte un bienestar inmejorable.

Dinero

Se presentarán desafíos que solo podrá solventar tu perspicacia y tu habilidad para ver más allá de lo obvio. Consulta tus estrategias con un experto antes de realizarlas.

Amor

Amplía el interés en fortalecer relaciones no solo amorosas sino también amistosas. La apertura te llevará a descubrir puentes de armonía hasta ahora inexplorados.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.