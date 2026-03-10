En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Leonino, hoy eres como un imán que atrae a otros hacia tu círculo de influencia. Tu confianza impulsará nuevas dinámicas en tu entorno.

Salud

Te sentirás extremadamente energético y vigoroso. Asegúrate de dedicar ese entusiasmo a rutinas de ejercicio beneficiosas para tu cuerpo.

Dinero

Hoy podrías sorprenderte con inesperadas propuestas de negocio. Mantente atento a ofertas que podrían aumentar tu capital.

Amor

Las estrellas auguran pasión e intensos momentos en tu vida amorosa. Es un buen momento para demostrar afecto y comprometerte en lo que realmente sientes.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.