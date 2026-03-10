En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Pisciano, déjate llevar por las corrientes de tus sueños, ya que tu intuición fortalecerá cada una de tus decisiones. Busca conexiones mentales que alimenten tu espíritu.

Salud

Tus emociones requieren un espacio seguro. Meditación y relajación serán aliados contra la ansiedad escondida que el frenesí diario trae consigo.

Dinero

Confía en tu capacidad para tomar decisiones correctas en momentos oportunos. Las propuestas que surjan hoy podrían impactar positivamente tu economía.

Amor

Hoy será tiempo de conectar profundamente con alguien que ha sido una constante en tu vida. Deja que la empatía y la comunicación sean tus mejores guías hacia una relación más fuerte.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.