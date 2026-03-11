En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, los movimientos planetarios sugieren examinar tu mundo interior. Buen momento para iniciar un nuevo camino.

Salud

Escuchar a tu cuerpo es crucial. Una terapia de respiración profunda o tai chi puede ser el remedio ideal para tu bienestar físico y espiritual.

Dinero

Sigue tu intuición financiera. Las estrellas aconsejan prudencia, pero también la voluntad de asumir ciertos riesgos calculados.

Amor

No menosprecies el poder de la conversación profunda con tu pareja. Desentrañar sus deseos interiores puede llevar a una conexión más intensa.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.