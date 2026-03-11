En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, la armonía reina hoy en tu entorno. La serenidad es tu aliada en medio de cualquier turbulencia.

Salud

Practica el autocuidado. Una escapada al aire libre podría recomponer cualquier desequilibrio.

Dinero

Reevaluar tus metas financieras puede abrirte a nuevas oportunidades. Mantén orden en tus finanzas personales para alcanzar tus objetivos.

Amor

El romance florecerá si permites que tus sentimientos guien genuinamente tus palabras y acciones. No te encierres en tu mundo.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.