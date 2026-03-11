En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Su elemento es el fuego, que simboliza la energía, la aventura y la pasión por la vida.

Los vientos cósmicos soplan en dirección de nuevos destinos, Sagitario. Reflexiona sobre lo que realmente deseas conseguir con cada experiencia.

Salud

Hoy sería una buena idea considerar la acupuntura o alguna técnica alternativa para aliviar tensiones. Mantente en sintonía con tu cuerpo.

Dinero

Presta atención a esas propuestas que han estado en la mesa por un tiempo. Con un poco de empuje podrían volverse reales.

Amor

Déjate llevar por las sensaciones. Las estrellas te animan a dar un paso audaz hacia ese interés romántico que siempre pospones.

¿Cómo es el carácter de un Sagitario?

Aventureros y curiosos: Las personas de Sagitario tienen una gran sed de aventura y exploración. Les encanta descubrir nuevas culturas, aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes.

Optimistas: son conocidos por su actitud positiva y su entusiasmo por la vida. Su optimismo les ayuda a enfrentar desafíos con una mentalidad abierta y esperanzadora.

Independientes y libres: valoran su libertad y autonomía. Les gusta tener la oportunidad de seguir sus propios caminos y evitar sentirse restringidos por reglas o compromisos.

Honestos: Sagitario suele ser muy honesto y directo en su comunicación. Prefieren decir las cosas como son y valoran la franqueza en sus relaciones.

Generosos y sociables: son generosos con su tiempo y recursos, y disfrutan de la compañía de otros. Su naturaleza sociable les permite hacer amigos con facilidad y crear conexiones significativas.