En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Este es un buen momento para hacer una pausa y explorar en profundidad lo que realmente te motiva. Aprovecha para expandir tus conocimientos en aquellas áreas que te apasionan, trazando así nuevos caminos de crecimiento.

Salud

Cuida tus niveles de energía. Apuestas por una dieta equilibrada y ejercicios revitalizantes que te ayuden a mantenerte en forma. No olvides encontrar tiempo para el descanso.

Dinero

En el ámbito económico, confía en tus instintos antes de dar cualquier paso importante. Las decisiones precipitadas podrían llevar a pérdidas. Analiza bien las oportunidades que se presenten.

Amor

Permítete abrir tu corazón sin miedo, y considera explorar el amor desde nuevas perspectivas. La clave estará en la confianza mutua y el apoyo incondicional para enfrentar juntos lo que el futuro desee traer.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.