Canal 26
Por Canal 26
lunes, 16 de marzo de 2026, 03:06

En la astrología, Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en lo tangible.

Al buen Tauro, se le recomienda disfrutar del aquí y ahora. Tu obstinado enfoque de las cosas podría abrirte caminos inesperados si prestas atención a los detalles del presente.

Salud

Prioriza tu bienestar físico y mental. Un paseo al aire libre o una rutina simple de ejercicio te beneficiará enormemente. Cuida tu cuerpo como el templo que es.

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Dinero

Tu tenacidad característica será tu mejor arma en cuestiones de negocios. Este es el momento ideal para cerrar acuerdos o buscar promociones. No subestimes la capacidad de surgir ideas innovadoras.

Amor

Permítete sentir y expresar tus emociones. Conectar de manera más profunda con tus sensaciones internas te permitirá alcanzar el verdadero amor y comprender las necesidades de tu pareja.

¿Cómo es una persona del signo Tauro?

Estables y fiables: Las personas de Tauro son conocidas por su estabilidad y fiabilidad. Son muy consistentes en sus acciones y en sus relaciones, lo que les convierte en amigos y compañeros leales.

Prácticos y realistas: Tauro tiene una mentalidad práctica y realista. Prefieren abordar los problemas de manera lógica y tangible, buscando soluciones efectivas y duraderas.

Pacientes y persistentes: la paciencia es una de las grandes virtudes de Tauro. Son persistentes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque metódico les ayuda a lograr sus objetivos con tiempo y esfuerzo.

Amantes del placer y la comodidad: a Tauro le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la buena comida, el confort y la belleza. Valoran las experiencias placenteras y se sienten atraídos por el lujo y la comodidad.

Resistentes y determinados: son muy determinados y pueden ser bastante resistentes ante las adversidades. Su fuerte voluntad y su naturaleza tenaz les ayudan a superar obstáculos y a mantenerse enfocados en sus metas.